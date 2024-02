Madureira x Fluminense: onde assistir e escalações

Fluminense encara o Madureira no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense busca um resultado positivo no próximo jogo para retornar para liderança isolada do Campeonato Carioca. Assim, os jogadores tricolores entram em campo neste sábado (17/02), diante do Madureira, às 16h, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara.

Onde assistir

Band, Bandsports e GOAT transmitem o jogo entre Madureira e Fluminense.

Como chega o Madureira

O time é o sétimo colocado do Campeonato Carioca e vem de duas derrotas consecutivas. Portanto, os jogadores chegam abalados para nona rodada da Taça Guanabara. A tendência é que Daniel Neri entre com força máxima em campo, com Pardal e Rodrigão na frente.

Como chega o Fluminense

O time está empatado em número de pontos com Flamengo. Porém, os jogadores tricolores levam desvantagem por conta do número de gols sofridos na Taça Guanabara. Fernando Diniz, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. No entanto, Samuel Xavier e Keno estão lesionados e seguem como desfalques. Além disso, a tendência é que o treinador coloque em campo os reservas, com Douglas Costa como titular e o retorno de John Kennedy.

LEIA MAIS: Fluminense x Vasco: árbitro explica expulsões na súmula e confusão no fim

MADUREIRA X FLUMINENSE

Nona rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 17/02/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Madureira: Mota; Almir Sota, Marcão, Arthur Edeson, Guilherme Zoio; Wagninho, Pablo Pardal e Arthur Santos; Patryck Ferreira, Arthur e Rodrigão. Técnico: Daniel Neri.

Fluminense: Felipe Alves; Felipe Andrade, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Lima, Gabriel Pires e Terans; Douglas Costa, John Kennedy e Lelê. Técnico. Fernando Diniz

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.