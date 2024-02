Barcelona prepara área VIP em novo Camp Nou

Modelo do novo Spotify Camp Nou - Foto: Reprodução / Barcelona - (crédito: Foto: Reprodução / Barcelona) Jogada10 Jogada10

Para retornar à sua casa até o final deste ano, o FC Barcelona está promovendo sua oferta VIP no novo Spotify Camp Nou. Conforme relatado pelo jornal Expansión, o clube já está vendendo suítes, ‘boxes’ e assentos. A expectativa é arrecadar 120 milhões de euros (R$ 640 milhões) por temporada com o local. O clube terá 6 mil lugares exclusivos, com preços a partir de 27 mil euros (cerca de R$ 144 mil).

O Barcelona tem claro que uma maneira de recuperar sua economia é aproveitar as novas instalações do Spotify Camp Nou. Para maximizar os benefícios, o clube se associou à Legends International, líder na gestão de instalações esportivas internacionalmente.

O Spotify Camp Nou aumentará de 2.500 para 6.000 assentos VIP, com a possibilidade de expansão para 9.400 nos dias de jogos importantes, como contra o Real Madrid ou na Liga dos Campeões.

A opção mais exclusiva no novo estádio serão as Very VIP Suites, com um preço inicial de 27.000 euros por localidade. Dessa maneira, haverá 20 dessas suítes, com terraços, amplo espaço interno e 12 assentos na primeira arquibancada VIP. Além disso, serão criadas 96 ‘boxes’ na segunda arquibancada e novos espaços atrás dos bancos para que os clientes possam ver a saída e entrada do túnel de vestiários.

Ao mesmo tempo, o Barcelona planeja abrir nas próximas semanas um showroom no Spotify Camp Nou, onde os clientes poderão experimentar os novos produtos introduzidos no estádio. Este espaço estará localizado em uma sala de 1.000 metros quadrados na parte superior do Museu.

