Corinthians anuncia oficialmente contratação de Igor Coronado

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (16) a contratação do meia-atacante Igor Coronado, de 31 anos. O jogador, vindo do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, assinou contrato válido por três anos, portanto, até o fim de 2026. De acordo com o Timão, a multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e de R$ 535 milhões para clubes de fora do Brasil.

A confirmação da contratação de Coronado pelo Corinthians põe ponto final a uma longa novela. Clube e jogador já negociavam, pelo menos, desde o começo deste ano, com valores na mesa sendo discutidos de parte a parte. Na última semana, o acerto enfim aconteceu, com o Timão passando a adquirir 100% dos direitos econômicos.

Igor Coronado chegou a São Paulo nesta mesma sexta-feira, para a realização de exames médicos. Será a primeira oportunidade do meia em um clube brasileiro, já que realizou toda sua base na Europa, atuando por Inglaterra e Suíça. Profissionalmente, atuou em Malta, Itália e Emirados Árabes Unidos, antes de chegar à Arábia Saudita.

No Al-Ittihad, seu último time, ele atuou por três temporadas, disputando 75 jogos, marcando 16 gols e dando 35 assistências.

