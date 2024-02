Hellas Verona x Juventus: escalações e onde assistir

Juventus segue na luta para tentar alcançara líder Inter de Milão - (crédito: - Foto: Divulgação Juventus FC) Jogada10 Jogada10

A Juventus segue na busca para tentar alcançar a líder Inter de Milão na disputa pelo título do Campeonato Italiano. Assim, a Velha Senhora entra em campo neste sábado, (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, para medir forças com o Hellas Verona, que luta contra o rebaixamento.

No momento, a equipe de Turim soma 53 pontos, dez atrás da rival de Milão. Do outro lado, os visitantes, comandados por Marco Baroni, têm 19 pontos e podem deixar o Z3 em caso de vitória.

Onde assistir

A partida terá a transmissão, de forma exclusiva, na plataforma de streaming Star+.

Como chega o Hellas Verona

A equipe não venceu nas últimas quatro partidas (duas derrotas e dois empates) e precisa se recuperar para tentar deixar a zona de rebaixamento. Dessa forma, a diferença para o Sassuolo, primeiro clube fora do temido Z3, é de apenas um ponto. Caso o campeonato se encerrasse desta maneira, ambas as equipes se enfrentariam no playoff para evitar a queda. A única ausência confirmada é o atacante Juan Manuel Cruz.

Nesse sentido, o Verona deve entrar em campo com a seguinte escalação: Lorenzo Montipo; Jackson Tchatchoua, Gigi Magnani, Pawel Dawidowicz e Juan Cabal; Michael Folorunsho, Duda e Noslin; Suslov, Darko Lazovic e Karol Swiderski. Técnico: Marco Baroni.

Como chega a Juventus

A Velha Senhora faz uma boa campanha e ainda sonha com o título. Atualmente, soma 16 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. No entanto, não venceu nos últimos três jogos e tropeçou ao perder por 1 a 0 para a Udinese. Recuperado de uma lesão na coxa, Dusan Vlahovic retorna ao time ao se recuperar de uma lesão, mas não se sabe se começará entre os titulares. Além disso, Moise Kean, Mattia De Sciglio e Mattia Perin, lesionados, e Bremer, suspenso, são desfalques para o duelo.

Sendo assim, a Juventus deve entrar em campo com a seguinte escalação: Szczesny; Federico Gatti, Daniele Rugani e Danilo; Andrea Cambiaso, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic; Chiesa e Dusan Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri.

Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (16/2)

Torino 2×0 Lecce

Inter de Milão 4×0 Salernitana

Sábado (17/2)

Napoli x Genoa – 11h

Verona x Juventus – 14h

Atalanta x Sassuolo – 16h45

Domingo (18/2)

Lazio x Bologna – 8h30

Udinese x Cagliari – 11h

Empoli x Fiorentina – 11h

Frosinone x Roma – 14h

Monza x Milan – 16h45

