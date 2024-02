Pedro Henrique, ex-Inter, também é anunciado pelo Corinthians

Pedro Henrique assinou contrato atÃ?Â?Ã?© o fim de 2025 - (crédito: Foto: DivulgaÃ?Â?Ã?§Ã?Â?Ã?£o/Corinthians) Jogada10 Jogada10

No mesmo dia em que anunciou oficialmente a chegada do meia Igor Coronado, o Corinthians também confirmou a contratação do atacante Pedro Henrique. O jogador de 33 anos chega do Internacional, por onde atuou quatro vezes nesta temporada e marcou um gol. Ele defendeu o Colorado também nas duas temporadas anteriores e assinou seu contrato nesta sexta-feira (16), válido até o fim de 2025.

É dessa forma que Pedro Henrique chega ao Corinthians, que pagou ao Internacional R$ 2,9 milhões pelo jogador. Assim, o Timão passa a ser detentor de 70% de seus direitos econômicos. No antigo clube, Pedro disputou 90 jogos, marcou 21 gols e deu sete assistências. Ele atuou pela última vez com a camisa vermelha no último dia 11, na vitória do Inter sobre o São José-RS, por 2 a 0, pelo Gauchão.

O veterano jogador tem uma longa carreira. Revelado pelo Grêmio, passou ainda pelo Avenida (RS), posteriormente passando uma década no futebol europeu, jogando em países como Suíça, Grécia, Cazaquistão, Azerbaijão, França e Turquia. E foi exatamente pelas mãos do Inter que voltou ao Brasil, há dois anos. Agora no Corinthians, chega como mais uma novidade da nova diretoria para reforçar o Timão de 2024.

Com isso, a sexta-feira se fecha com uma trinca de grandes novidades no Parque São Jorge. Afinal, além de Pedro Henrique e Igor Coronado, o Timão também finalizou o acordo com o lateral-direito Matheuzinho, que chega do Flamengo.

