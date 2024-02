Nantes x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Mbappé é o maior artilheiro da história do PSG - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Francês 2023/24. Afinal, neste sábado, o Paris Saint-Germain visita o Nantes pela 22ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Stade de la Beaujoire, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Nantes

Os Canários brigam contra o rebaixamento na França e sabem que uma vitória é fundamental. Diante do time mais poderoso do país, contudo, a missão não será nada fácil. Os comandados de Jocelyn Gourvennec têm 22 pontos e estão na 13ª colocação, três pontos e três posições acima do Z3.

Como chega o PSG

Perto de conquistar mais um título nacional, o Paris Saint-Germain começa a contagem regressiva para a saída de Kylian Mbappé. O camisa 7 tem contrato até junho, mas afirmou que não seguirá em Paris na próxima temporada. Dentro de campo, porém, são 50 pontos, liderança e 11 pontos de vantagem para o segundo colocado.

NANTES X PSG

Ligue 1 2023/24 – 22ª rodada

Data e horário: 17/02/2024, 17h (de Brasília)

Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA)

NANTES: Lafont; Castelletto (Amian), Pallois, Cozza (Zézé) e Duverne; Coco (Mollet), Sissoko e Chirivella; Appuah (Kadewere), Mohamed e Simon. Técnico: Jocelyn Gourvennec

PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Lucas Hernández (Marquinhos), Beraldo; Ugarte, Fabián Ruiz (Vitinha), Zaïre-Emery; Dembélé, Mbappé e Lee Kang-in (Barcola). Técnico: Luis Enrique

Árbitro: Jérôme Brisard

Assistentes: Thomas Luczynski e Alexis Auger

VAR: Hamid Guenaoui

