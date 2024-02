Proposta para interromper Brasileiro tem empecilhos

Copa do Brasil, cujo campeão é o São Paulo, pode acabar após o Brasileiro - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

Nove clubes da Série A do Campeonato Brasileiro apresentaram uma proposta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), propondo a paralisação do torneio durante a realização da Copa América. A ideia consiste em inverter as datas das partidas com a Copa do Brasil durante o período do evento sul-americano. Contudo, a resposta oficial da entidade ainda está pendente, conforme apurado pelo ge.globo.

O requerimento, entretanto, enfrenta dois obstáculos significativos antes de ser aceita. O primeiro deles está relacionado à Copa Intercontinental da FIFA. O vencedor da Copa Libertadores (Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo estão na disputa) garante uma vaga no torneio mundial da FIFA, previsto para dezembro. Se um dos finalistas da Copa do Brasil conquistar o título continental, surgirá um conflito de datas.

Proposta preocupa pelo impacto que pode causar

Além disso, há preocupações sobre o impacto no calendário de 2025. Mesmo que não haja representantes brasileiros na Copa Intercontinental, o adiamento da Copa do Brasil acarretaria na extensão das férias de dois times até janeiro. Isso atrasaria o início da temporada 2025 para essas equipes.

“Colocamos para que a diretoria de competições possa analisar todos os pontos que eles solicitam. Eu verifiquei o documento. Não é apenas fazer um adiamento de duas partidas pós-Brasileiro. Isso envolve também os direitos de transmissão e de patrocinadores”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Em seguida, o dirigente concluiu: “Posterior ao Brasileiro envolve férias de atletas, envolve o próprio Sindicato dos Atletas. Envolve também um calendário de 2025 que pode ser estrangulado. Mas mesmo assim a CBF sempre vai buscar entender e dar respostas que sejam técnicas. É isso que inegavelmente temos feito. Todavia, já sabendo que há uma série de outras intervenções que impactam no calendário já tão castigado que é o brasileiro”.

A proposta foi corroborada pelo gerente de futebol do Flamengo, Luís Carlos Azevedo, em entrevista coletiva após uma partida. Ele explicou que a mudança de calendário visa evitar que as equipes percam jogadores durante o Brasileirão devido à convocação de jogadores para a Copa América. A sugestão é inverter as rodadas que a princípio acontecerão durante o torneio continental com as oitavas e quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, programar outras duas rodadas para as datas das finais.

Adiamento da final da Copa do Brasil

Se aprovada pela CBF, essa alteração resultaria no adiamento da final da Copa do Brasil. Já as oitavas e quartas de final ocorreriam no período durante a Copa América. As datas das finais do torneio seriam postergadas para os dias 11 e 15 de dezembro. Ambos após o fim do Brasileirão.

É importante ressaltar que, como a Copa América é parte do calendário da FIFA, a liberação dos jogadores convocados é obrigatória. Na última data FIFA, em novembro, 29 jogadores que atuam na Série A serviram seleções sul-americanas.

