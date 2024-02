Itabirito x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Hulk é recebido por torcedores do Atlético em Brasília - Foto: Divulgação Pedro Souza / Atlético - (crédito: Foto: Divulgação Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético tem mais um desafio neste sábado (17), agora pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Enfrenta o Itabirito, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília). O Galo líder do Grupo B, chega com sete pontos em cinco partidas. Enquanto o rival do interior, fundado em 2022, vem em terceiro no Grupo A, também com sete pontos.

Onde Assistir

O Premiere transmite ao vivo em sistema pay-per-view.

Como chega o Itabirito

Para um estreante no Campeonato Mineiro, até que o Itabirito vai fazendo bonito. Venceu duas e empatou uma de suas cinco partidas até o momento na competição.

Vem de vitória diante do Uberlândia, fora de casa, por 2 x 1. Assim, a equipe do interior assumiu a terceira posição da chave, ficando atrás de Tombense (nove pontos) e Cruzeiro (dez).

Como chega o Atlético-MG

Com apenas uma vitória nos últimos três jogos, o Atlético quer tentar engrenar na temporada. Para a partida deste sábado, Felipão segue contando, porém, com alguns problemas. Como as lesões de Maurício Lemos e Zaracho. O técnico pode optar, então, pela manutenção de Bruno Fuchs na zaga, ou aproveitar a volta de suspensão de Jemerson. Igor Gomes deverá seguir substituindo Zaracho no meio-campo.

Itabirito x Atlético-MG

Sexta rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: sábado, 17/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Itabirito: Elias; Mota, Rayan, Costa e Bryan; Claudinei, Carvalho e Frabrício; Cardoso, Salles e Coelho. Técnico: Marcelo Caranhato.

Atlético-MG: Everson; Mariano (Saravia), Igor Rabello, Bruno Fuchs (Jemerson) e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia (Edenilson), Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Auxiliares: Ricardo Junio de Souza e Fernanda Nadrea Gomes

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

