Veiga deve voltar ao Palmeiras para clássico diante do Corinthians

Veiga poderá municiar Endrick e Flaco no domingo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Um dia depois da vitória sobre o São Bernardo, nesta quinta-feira (15), o Palmeiras se reapresentou já visando o clássico diante do Corinthians, no próximo domingo, em Barueri. E a equipe alviverde poderá ter o retorno do meia Raphael Veiga ao time titular. Ele foi desfalque na partida passada por conta de uma infecção no olho, mas treinou sem limitações nesta sexta.

Aliás, Veiga pode não ser a única novidade no Palmeiras titular. O atacante Endrick, que também esteve em campo nesta sexta, poderá ter a companhia do argentino Flaco López no setor ofensivo. Em grande fase, ele já marcou cinco gols em sete partidas na temporada, mas vem começando na reserva. Assim, o Dérbi poderá ser a oportunidade perfeita para também ganhar uma vaga no onze inicial.

Contudo, a grande dúvida é se Abel Ferreira irá escalar o Palmeiras com dois ou três zagueiros. Caso opte por uma trinca, não deve haver mudanças na formação mais habitual, com Gustavo Gómez, Luan e Murilo. Mas, se houver a mudança para o 4-4-2, Moreno deve entrar no lugar de Luan para editar o meio-campo com Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga.

A bola rola para Palmeiras x Corinthians neste domingo, às 18h, na Arena Barueri.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.