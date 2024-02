Internacional anuncia a contratação do volante Bruno Gomes

Bruno Gomes fez apenas um jogo pelo Inter em 2022 - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Jogada10 Jogada10

Tem reforço não tão novo chegando ao Internacional. Nesta sexta-feira, o Colorado anunciou a contratação do volante Bruno Gomes, que estava no Coritiba, mas que passou pelo clube de Porto Alegre em 2022. Ele assinou por quatro anos, até o fim de 2027.

Bruno Gomes tinha ida encaminhada ao Fortaleza, mas manifestou desejo de voltar ao Inter. Dessa forma, o Colorado vai ceder um atleta ao Leão do Pici como forma de compensação, segundo o jornalista Venê Casagrande. O time gaúcho, que tinha 50% dos direitos do atleta, comprou a outra metade do passe por R$ 8 milhões.

Revelado pelo Vasco, Bruno Gomes chegou ao Internacional no início de 2022, mas entrou em campo somente uma vez. No meio daquele ano, foi emprestado ao Coritiba, onde se destacou. No início da temporada passada, o Coxa adquiriu o atleta em definitivo e comprou 50% dos direitos econômicos por R$ 4,5 milhões.

O meio-campista de 22 anos, que representou a Seleção Brasileira no Torneio Pré-Olímpico, já está regularizado com o nome no BID da CBF. Assim, Bruno Gomes está liberado para entrar em campo pelo Colorado.

