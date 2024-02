Gabigol vai ao Maracanãzinho acompanhar Fla-Flu na Superliga de Vôlei

Gabigol viu de perto mais uma vitória do Flamengo no vôlei - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF) Jogada10 Jogada10

A Superliga Feminina de Vôlei está pegando fogo. E até quem é do mundo do futebol quer ficar por dentro de um dos principais esportes do Brasil. Afinal, nesta sexta-feira, o atacante Gabigol foi ao Maracanãzinho acompanhar o duelo do Sesc-Flamengo no clássico com o Fluminense.

O Fla-Flu, válido pela 16ª rodada da competição nacional, teve apenas torcedores flamenguistas no ginásio por conta do regulamento. Ao chegar no local, o camisa 10 do Flamengo foi bastante festejado pelos rubro-negros presentes.

A equipe comandada por Bernardinho lidera a competição e é uma das favoritas ao título. A última vez que o time do Rio de Janeiro conquistou a competição foi em 2017. Na ocasião, porém, o Flamengo ainda não tinha a parceria com o Sesc, que começou em 2020.

Gabigol, assim como os demais companheiros, ganhou folga nesta sexta-feira após a vitória sobre o Bangu, por 3 a 0, na última quinta-feira, em Aracaju. O Rubro-Negro volta a campo pelo Campeonato Carioca 2024 na próxima terça-feira, contra o Boavista. Nesta temporada, o camisa 10 balançou as redes duas vezes.

