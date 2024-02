Pedro, inspirado, leva Flamengo à vitória sobre o Bangu - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

Tozza, colunista do Flamengo no Jogada10, analisa vitória do time por 3 a 0 sobre o Bangu e as percepções sobre o trabalho do técnico Tite à frente do elenco. Faltam, ainda, jogos contra Boavista e Fluminense no complemento da fase de classificação do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro lidera a competição.