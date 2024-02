Grêmio x Santa Cruz-RS: onde assistir, escalações e arbitragem

Renato Portaluppi volta ao banco do Grêmio após não viajar para Erechim - Foto: Lucas Uebel/Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Jogada10 Jogada10

Sem vencer há duas rodadas, o Grêmio recebe o Santa Cruz-RS, neste sábado (17), na Arena, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Vice-líder da competição, o clube enfrenta o time de pior campanha no torneio, com apenas três pontos somados em oito jogos. Caso vença e o Internacional tropece domingo diante do Novo Hamburgo, o Tricolor pode retomar a ponta da tabela de classificação.

Onde assistir

O Premiere transmitirá a partida ao vivo em sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

Além do retorno dos titulares, o técnico Renato Portaluppi também estará de volta à beira do campo neste sábado. Tanto os principais jogadores quanto o treinador não viajaram a Erechim, onde o clube empatou sem gols com o Ypiranga na última quarta-feira (14). Sendo assim, a única dúvida para a escalação é a possibilidade da estreia de Pavón. Caso isso aconteça, o atacante argentino deve entrar, desse modo, na vaga de Galdino.

Por fim, Du Queiroz também pode estrear. Já está relacionado e poderá estrear. Por outro lado, Mayk e Diego Costa ainda não estão a disposição de Renato.

Como chega o Santa Cruz-RS

Priomordialmente em desespero. Egresso da segunda divisão, o clube ainda não venceu na competição. Por isso, antes de tudo precisa somar pontos imediatamente caso queira permanecer na elite gaúcha. Contudo, os problemas parecem se multiplicar pelos lados do Vale do Rio Pardo. Expulso contra o Avenida, o recém contratado Bartholdy não joga. Bem como Amaral, que levou terceiro amarelo. Marcos Martins, Bruno Colaço e Eduardo Jr, ainda entregues ao Departamento Médico, dificilmente jogarão.

GRÊMIO X SANTA CRUZ-RS

9ª rodada do Gauchão-2024

Data e horário: 17/2/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino (Pavón), João Pedro Galvão e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

SANTA CRUZ-RS: Marcelo Pitol; Kevlin, Jefferson, Anderson Alagoano e Thiago Sales; Leylon, Daniel Pereira e Rafael Mineiro (Léo Aquino); Jean Lucca, Tcharles e Hugo Almeida. Técnico: Pedro Iarley

Árbitro: Lucas Guimarães Horn

Auxiliares: Gustavo Schier e Estefani da Rosa

