Hulk revela que já negocia renovação com o Atlético Mineiro

O atacante Hulk falou pela primeira vez sobre a possibilidade de renovar o seu contrato com o Atlético Mineiro. Vinculado ao Galo até dezembro deste ano, ele ainda tem uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada a ser ativada, de acordo com metas atingidas em 2024. Mesmo assim, o jogador de 36 anos afirmou que já está em conversas com a diretoria atleticana para aumentar sua permanência no clube. A fala vem na véspera do jogo contra o Itabirito, pelo Campeonato Mineiro.

“A gente vem conversando, sim. Todo mundo sabe do orgulho que tenho em vestir essa camisa e sempre falo que deixo nas mãos de Deus. Se for bom para todo mundo, tenho certeza de que vai acontecer”, disse o jogador, na chegada a Itabirito, nesta sexta-feira (16).

Hulk, aliás, também falou sobre a nova função do ex-goleiro Victor como novo diretor executivo do Atlético. Ele assume a vaga deixada por Rodrigo Caetano, que já assumiu como novo coordenador da Seleção Brasileira. O atacante afirmou que o campeão da Libertadores não é estranho às funções de comando e que saberá trabalhar bem diante da ‘promoção’ que recebeu:

“Com certeza, ele vai estar preparado. Estamos entrando para o quarto ano com ele nessa profissão nova, podemos dizer assim. É um cargo com mais responsabilidade mas, conhecendo-o bem, tenho certeza de que está pronto para os novos desafios”

