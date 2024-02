Embalado no Português, Porto recebe o Estrela Amadora

Brasileiro Evanílson é a grande figura do Porto - (crédito: Foto: Miguel Riopa/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Neste sábado (17), o Porto recebe o Estrela Amadora, pela sequência da 22ª rodada do Campeonato Português. O jogo acontece no Estádio do Dragão, às 17h30 (de Brasília) e marcará a possibilidade dos tripeiros continuarem sonhando com o título nacional. A equipe vem de três vitórias seguidas na liga, mas está sete pontos atrás dos líderes, Sporting e Benfica.

Contra o Estrela Amadora, o Porto, portanto, tentará diminuir para quatro a frente dos adversários lisboetas. A equipe é comandadaz em campo pelo brasileiro Evanílson, um dos destaques da temporada e grande esperança de gols. Ele e Francisco Conceição têm sido os nomes mais relevantes do plantel nesta segunda parte de competição. A equipe está com 45 pontos e um tropeço em casa pode ser a diferença entre brigar pelo título ou se contentar com uma vaga em torneios europeus.

Mas o clube vem se agitando nas últimas semanas por conta de seus bastidores. A escolha do novo presidente acontecerá em breve e toma conta dos noticiários na mesma medida (ou até maior) do que os acontecimentos em campo. Pinto da Costa, que preside o Porto há 40 anos, tenta sua 16ª eleição, a que ele garante ser a última, mas tem a concorrência de André Villas-Boas. O ex-técnico do próprio clube e que passou também por França e Inglaterra é um concorrente para tentar destronar o eterno dirigente.

