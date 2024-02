Fluminense divulga novidades para duelo com o Madureira

Douglas Costa está entre os relacionados e pode ser titular do Fluminense contra o Madureira - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense divulgou, na manhã deste sábado (17), a lista de relacionados para enfrentar o Madureira. Nesse sentido, as novidades são o atacante Marquinhos, reforço emprestado pelo Arsenal, assim como John Kennedy e Alexsander, que estavam no Pré-Olímpico. O confronto será no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Por outro lado, o clube justificou algumas ausências. O atacante Yony González sofreu uma pancada no joelho. Além disso, o zagueiro Marlon, com gastroenterite, e o lateral-direito Samuel Xavier, em transição, também estão fora.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Madureira, no Maraca! pic.twitter.com/fry72FWvtk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 17, 2024

O Tricolor de Laranjeiras também não poderá contar com o técnico Fernando Diniz e o zagueiro Thiago Santos. Ambos foram expulsos no clássico contra o Vasco, na última quarta-feira (14), no Maracanã.

Depois do empate com o Cruz-Maltino, o Fluminense perdeu a liderança da Taça Guanabara para o Flamengo. Os arquirrivais somam 18 pontos, entretanto o Rubro-Negro tem o saldo de gols superior e está na ponta.

