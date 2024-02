Pedro Henrique fala sobre os motivos do acerto com o Corinthians

Pedro Henrique, durante a apresentação - (crédito: Foto: Rodrigo Coca /Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Contratado pelo Corinthians junto ao Internacional, Pedro Henrique foi um dos jogadores apresentados pelo clube neste sábado (17/2). No papo com a imprensa, juntamente com apresentação do lateral-direito Matheuzinho, o

o atacante disse que estava orgulhoso em defender o Timão. E comentou que o diretor Fabinho Soldado teve grande influência.

“Optei por esse grande desafio após a ligação do Fabinho. Tínhamos uma relação de anos, quando ainda estava na Turquia. E depois, quando ele trabalhou no Flamengo. Após o convite, fiz uma análise muito rápida de que o ciclo no Internacional tinha se encerrado e não pensei duas vezes.

Sobre o Internacional, Pedro Henrique mostrou gratidão, mas que agora viverá uma nova fase e está focado nela.

“Minha passagem no Internacional foi bonita, mas foi um ciclo que se encerrou, ficou para trás”, disse o jogador de 32 anos.

Pedro Henrique já está inscrito no BID e pode fazer a sua estreia neste domingo, no dérbi contra o Palmeiras.

