João Gomes brilha sob o olhar do técnico do Brasil: ‘Dorival estava aqui?’

Neste sábado (17/2), o brasileiro de maior destaque na Premier League foi João Gomes. Afinal, fez os dois gols do seu time, o Wolverhampton, na vitória sobre o Tottenham por 2 a 1, em plena casa dos gigantes, em Londres. O volante ex-Flamengo, de 21 anos, teve atuação de gala. E o melhor: fez isso diante da presença do novo treinador da Seleção Brasileira, Dorival Jr. O técnico está em tour pela Europa, para acompanhar jogadores com possibilidade de convocação no fim do mês para os amistosos contra Inglaterra e Espanha (23 e 26/3, respectivamente). Possivelmente estava de olho em Richarlison, figurinha certa na lista. Mas certamente saiu impressionado com João Gomes.

“Nem sabia que o Dorival estava aqui. Entretanto, não estou muito preocupado com isso (em ser convocado). Claro que a presença dele pode mudar muita coisa. Espero poder continuar fazendo meu trabalho da melhor maneira possível. Mas estou pronto para defender a Seleção”, disse João Gomes à ESPN após a partida.

Triunfo na conta de João Gomes

João Gomes foi o MVP. Excelente trabalho defensivo e letal quando foi ao ataque. No primeiro tempo, fez de cabeça o primeiro gol do jogo. No segundo tempo, quando o placar estava empatado (Kulusevski marcou para os donos da casa), João Gomes roubou uma bola após escanteio e apareceu na área para, de primeira, concluir o passe de Pedro Neto. Comemorou com a tradicional bola embaixo da camisa, em alusão ao primeiro filho que está para nascer. O Wolves venceu com somente 29% de posse. Mas com sete finalizações certas (em 12) enquanto os Spurs tiveram 15 (mas apenas quatro no alvo).

Com o 2 a 1, o Wolves foi aos 35 pontos, em 11º. Mas o Tottenham parou nos 47, em quinto.

“Fiz um bom jogo. Mas o que espero é dar continuidade no meu trabalho para, um dia, ter a chance de representar meu país”, disse 0 brasileiro. Mostra que, mesmo dizendo que não está perdendo noites de sonho com a primeira lista de Dorival, está sim, com muita esperança de uma convocação.

