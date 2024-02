Palmeiras x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Corinthians duelam no Paulistão - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Palmeiras e Corinthians duelam neste domingo (18), às 18h, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Verdão é o único invicto na competição até aqui e busca garantir sua classificação no mata-mata, além de tentar chegar na liderança da classificação geral do Estadual. Já o Timão não teve um início tão bom de competição e chegou a flertar com o rebaixamento. Contudo, desde a chegada de António Oliveira, o Alvinegro engatou duas vitórias seguidas e agora quer entrar no G-2 do seu grupo.

Onde assistir:

O clássico terá transmissão da Record e do PlayPlus.

Como chega o Palmeiras?

Para o dérbi, o Verdão deve ter força máxima. Aliás, o principal reforço deve ser de Raphael Veiga, que perdeu o último jogo por conta de uma infecção ocular. Ele treinou normalmente e será titular. Além disso, pelo menos outros sete atletas que têm sido utilizados na escalação principal também estiveram no campo e podem entrar no time principal. Casos de Gustavo Gómez, Weverton, Zé Rafael, Luan, Richard Ríos, Piquerez e Flaco López. De volta após o período com a seleção brasileira, o atacante Endrick também participou da movimentação e também tem chances de iniciar a partida. Por fim, a dúvida é se o treinador optará por uma formação com três zagueiros ou três volantes, visando armar o ataque com Endrick e Flaco López.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o técnico António Oliveira deve ter o retorno de Maycon. Afinal, ele saiu do jogo contra o Botafogo com desconforto muscular na coxa esquerda e foi avaliado nos últimos dias. No último treinamento antes do confronto, participou com os companheiros de parte da atividade e deve estar à disposição. Além disso, o Timão conta para o clássico com os retornos de Fagner e Raul Gustavo, que, suspensos, ficaram fora da goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, no meio de semana. Apresentados no sábado depois da atividade, o lateral-direito Matheus França e o atacante Pedro Henrique treinaram com os companheiros e devem ser relacionados pela primeira vez.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Nona rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 18/02, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Gómez, Luan (Aníbal Moreno) e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Daiane Muniz dos Santos

