Atlético transforma bola parada em arma e supera Itabirito

Battaglia comemora o primeiro gol do Atlético, marcado por ele, com o zagueiro Bruno Fuchs, autor da assistência - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

Com o resultado positivo, o Alvinegro chega aos dez pontos e segue na liderança do Grupo B. Por outro lado, o Itabirito estaciona nos sete pontos e fica na terceira colocação do Grupo A.

Atlético: gol em jogada ensaiada

Logo aos três minutos, o Atlético levou perigo ao gol do Itabirito. Em cobrança de falta de Igor Gomes para a área, o zagueiro Jemerson chegou atrasado, mas a bola passa perto do gol. O Galo foi quem dominou as ações, até com maior posse de bola, principalmente pelo lado esquerdo. Contudo, encontrou dificuldades de transformar esse controle em oportunidades de gol.

Já, o Gato demonstrou lentidão nas tentativas de chegar ao ataque. Contudo, passou a ser mais eficiente aos 25 minutos, em duas bolas levantadas na área. O Atlético respondeu em jogada individual de Paulinho após lançamento de Mariano para dentro da área. O camisa 10 encontrou espaço entre dois adversários e finalizou, mas para fora. Em seguida, aos 41 Paulinho sofre falta, Igor Gomes cruza na segunda trave, acha Bruno Fuchs na segunda trave. O zagueiro que entrou ainda na primeira etapa, cabeceou para o meio da área e acha Battaglia, que abriu o placar.

Segundo tempo de controle do Galo

O Galo retornou para o jogo com ímpeto ofensivo, mas parou na defesa do Itabirito. A partir dos sete minutos, o Atlético passou a ficar com vantagem numérica. Afinal, o zagueiro Rayan foi expulso após destruir contra-ataque e receber o segundo cartão amarelo.

Mesmo com um a menos, o Gato levava perigo perigo em jogada individual de Erick Salles. Mas os comandados de Felipão começaram a administrar o jogo, com trocas de passes e valorização da posse de bola.

O Galo quase ampliou em duas ocasiões. Principalmente depois da entrada do Alisson. Posteriormente a uma roubada de bola no campo de defesa, Scarpa deixou o camisa 45 cara a cara com o goleiro Elias, que defendeu. Já, aos 38, ele fez boa jogada individual e arriscou finalização que carimbou a trave.

O arqueiro do Itabirito fez três boas intervenções para evitar o gol. No entanto, o adversário não suportou a pressão. Em cobrança de escanteio curto, Rubens levou na linha de fundo, cruzou rasteiro para o meio da área e Hulk completou para o gol.

ITABIRITO 0 X 2 ATLÉTICO

Campeonato Mineiro 2024 – Sexta rodada

Data: 17/02/2024

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

ITABIRITO: Elias; Lucas Mota, Rayan Ribeiro, Lucas Costa, Bryan; Claudinei (Germano, Intervalo), Fabrício Bigode, Andrey Nunes (Branquinho, 09’/2ºT); Erick Salles, Da Silva (Rafael Pavani, 09’/2ºT) e Johnatan Cardoso (Bruno Menezes, 30’/2ºT). Técnico: Marcelo Caranhato.

ATLÉTICO: Everson; Mariano (Saravia, Intervalo), Igor Rabello (Bruno Fuchs, 29’/1ºT), Jemerson, Arana (Rubens, 36’/2ºT); Battaglia, Edenílson (Alisson, 28’/2ºT), Gustavo Scarpa, Igor Gomes (Patrick, Intervalo); Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão

Gols: Battaglia (41’/1ºT), Hulk (45’/ 2ºT) (ATL)

Árbitro: Daniel Cunha de Oliveira

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Fernanda Nândrea Gomes Antunes

VAR: Wagner Reway

Cartão Amarelo: Claudinei (30’/1ºT), Rayan Ribeiro (31’/1ºT) (ITA); Mariano (32’/1ºT), Igor Gomes (48’/1ºT), Arana (17’/2ºT)

Cartão Vermelho: Rayan Ribeiro (7’/2ºT) (ITA)

