Pavón tem estreia de gala, e Grêmio goleia o Santa Cruz

Grêmio goleia o Santa Cruz e assume a liderança do Gauchão, mas ainda pode ser ultrapassado - (crédito: Foto: Divulgação/Grêmio) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela nona e antepenúltima rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio goleou o Santa Cruz por 6 a 2, neste sábado (17), em sua Arena. Os gols do Tricolor foram marcados por Gustavo Nunes, Cristaldo, Pavón, João Pedro, JP Galvão e André, enquanto Davi Luís e Jean Lucca descontaram para os visitantes. Pavón, inclusive, teve uma boa estreia, afinal, deu duas assistências. Outro estreante que jogou bem foi o volante Du Queiroz.

Com o resultado, o Grêmio recuperou a liderança do Campeonato Gaúcho, agora com 20 pontos. No entanto, o Tricolor ainda pode ser ultrapassado pelo Internacional, que tem 19 e entra em campo neste domingo (18). Os dois, aliás, já estão garantidos nas quartas de final do Gauchão. Eles, inclusive, se enfrentarão na próxima rodada, no Beira-Rio, no dia 25 deste mês. Já o Santa Cruz segue na lanterna, com apenas três pontos e o rebaixamento encaminhado.

Grêmio começa avassalador, mas cede empate

Após dois empates, o Grêmio entrou em campo disposto a logo encaminhar a vitória sobre o lanterna da competição. Antes dos dez minutos de jogo, aliás, o Tricolor levou perigo com Gustavo Nunes e Everton Galdino de fora da área. Já João Pedro Galvão tentou, mas o chute foi travado pela zaga.

Aos 13, a insistência deu resultado, com Gustavo Nunes aproveitando sobra após finalização de JP Galvão. Dessa forma, foi o primeiro gol dele como profissional, premiando as duas boas atuações até então. Neste embalo, aliás, o Grêmio ampliou com Cristaldo, seis minutos mais tarde. O argentino aproveitou bom passe de Gustavo Nunes.

O Santa Cruz, porém, conseguiu crescer na partida. Dessa forma, o Santa Cruz descontou. Aos 24, o volante David Luis acertou um chutaço de fora da área, indefensável. O treinador Iarley mexeu três vezes (uma delas por lesão) e deu certo, afinal, o Grêmio levou o empate ainda no primeiro. Aos 49, Jean Lucca recebeu ótimo passe de Pablo Bueno, um dos que entraram, e encobriu o goleiro Marchesín.

Virou passeio…

No intervalo, foi a vez de Renato Gaúcho mexer três vezes. E deu resultado: Du Queiroz soltou o meio-campo com bons passes e boas finalizações. Aliás, também entraram André e Pavón, que também fizeram boas jogadas. Curiosamente, o Grêmio desempatou assim: Du Queiroz tocou para Pepê, que mandou na área. André ajeitou para Pavón.

Um pouco mais tarde, aos 27, Du Queiroz fez grande jogada individual, mas chutou para fora. O Grêmio não baixou a guarda e ampliou aos 30, afinal, João Pedro arriscou de fora da área e fez um golaço. Não parou por aí: Pavón foi à linha de fundo e cruzou na medida para JP Galvão balançar as redes praticamente da marca do pênalti. Ainda houve tempo de André Henrique dar números finais, aos 45, após outra assistência de Pavón.

GRÊMIO X SANTA CRUZ

Campeonato Gaúcho 2024 – Nona rodada

Data: 17/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel (André-Intervalo), Kannemann (Dodi, aos 40’/2ºT) e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Du Queiroz – Intervalo); Gustavo Nunes, Everton Galdino (Pavón-Intervalo) e João Pedro Galvão (Lucas Besozi, aos 40’/2ºT) Técnico: Renato Gaúcho

SANTA CRUZ: Marcelo Pitol; Jefferson, Anderson Alagoano (Kevlin, aos 46’/1ºT) e Thiago Salles; Jean Lucca, Leylon (Rafael Mineiro, aos 30’/1ºT) , Daniel Pereira e Léo Aquino (Pablo Bueno, aos 30’/1ºT) ; David Luis (Tairone, aos 16’/2ºT) , Tcharles (Rickelmy, aos 16’/2ºT) e Netto Técnico: Iarley

Gols: Gustavo Nunes, aos 13’/1ºT (1-0), Cristaldo, aos 19’/1ºT (2-0); David Luís, aos 24’/1ºT (2-1), Jean Lucca, aos 49’/1ºT (2-2), Pavón, aos 22’/2ºT (3-2), João Pedro, aos 30’/2ºT (4-2); João Pedro Galvão, aos 37’/2ºT (5-2) e André Henrique, aos 45’/2ºT (6-2)

Árbitro: Lucas Guimarães

Assistentes: Gustavo Marin Schier e Estefani Adriati Estrela da Rosa

Cartão Amarelo: Gabriel Grando (GRE)*, Villasanti e André (GRE); Tairone (SAN)

Cartão Vermelho:

*do banco de reservas, por reclamação

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.