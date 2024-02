PSG bate mais um e segue disparado rumo ao título francês

Destaque do PSG, Lucas Hernández (de preto) disputa a bola com o brasileiro Douglas Augusto - (crédito: Foto: Sebastien Salom-Gomis/ AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Um gol de Lucas Hernández e outro de Mbappé, garantiram a vitória por 2 a 0 do PSG sobre o Nantes, neste sábado (17/2). O duelo, pela 22ª rodada do Campeonato Francês, levou o time aos 53 pontos, 14 de frente para o vice-líder Nice e com o título praticamente em suas mãos. O Nantes, que venceu caro a derrota, é apenas o 13º colocado, com 22 pontos.

Este foi o primeiro jogo desde que o astro Mbappé declarou que deixará o clube ao fim da temporada. Ele entrou no segundo tempo e mostrou serviço, fazendo o segundo gol, cobrando um pênalti que ele mesmo sofreu.

PSG chega aos gols no 2º tempo

Apesar do equilíbrio nas finalizações (11 para cada lado), o jogo foi curioso. O PSG teve a posse de bola 80%. Mas poucas bolas no alvo. Afinal, se o Nantes chutou sete vezes e deu trabalho para o goleiro Donnarumma, o PSG não conseguia espaços para arrmates certeiros. Acertou apenas duas. Mas, ambas entraram. A primeira veio apenas aos 15 minutos do segundo tempo. Numa jogada iniciada por Marquinhos, Ugarte tocou para Lucas Hernández. O lateral, de fora da área, mandou uma bomba que bateu en Sissoko e enganou o goleiro Descamps.

A outra foi aos 33. Mbappé, que entrara durante a segunda etapa, recebeu na área e foi derrubado pelo volante brasileiro Douglas Gomes. Mbappé cobrou para ampliar a sua vantagem na artilharia. Afinal, tem 21 gols contra 11 dos concorrentes mais próximos, Ben Yedder (Monaco) e Lacazette (Lyon).

