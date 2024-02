Vitória x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Barradão receberá o primeiro clássico Ba-Vi de 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/Vitória) Jogada10 Jogada10

Está chegando a hora do PRIMEIRO Ba-Vi da temporada 2024. Neste domingo (18), os eternos rivais se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador. Será o Ba-Vi #494.

Em jogo que encerra a sétima rodada do Baianão. O Bahia, visitante da tarde, pode assumir a liderança da competição em caso até mesmo de um empate.

Como chega o Vitória

Começando pelos donos da casa, o Vitória. O time não vive grande fase na temporada, visto que venceu apenas um dos seus cinco últimos jogos. Pelo Baiano já são duas partidas sem vitória.

Além disso, ainda há uma série de desfalques para o técnico Léo Condé. Everaldo, Léo Gamalho e Patric Calmon estão machucados e, por isso, não vão a campo. Luan sequer foi relacionado, adiando mais uma vez sua estreia.

O Vitória é o quinto colocado dentre dez no Baianão, com dez pontos. Pode subir para terceiro se vencer o jogo contra o maior rival.

Estreante em Ba-Vis, o zagueiro Wagner Leonardo revelou se acredita em favoritismo para o duelo do domingo.

“Não tem (favoritismo). Clássico é clássico. Tudo pode acontecer. Clássico é muito importante por tudo que envolve dentro e fora de campo. A gente tem exemplos de clássicos, posso citar agora o Santos e São Paulo, na última rodada do Paulistão. Teoricamente o São Paulo, no papel, vinha de títulos e tinha um favoritismo. O Santos caiu para Série B, está em uma reestruturação, mas venceu por 1 a 0”, disse.

Como chega o Bahia

O tricolor, por sua vez, vem numa sequência animadora. Ganhou seis dos últimos sete jogos que fez na temporada, ficando em segundo no Campeonato Baiano, atrás apenas da Juazeirense.

Em caso até mesmo de empate, o Bahia assume a ponta da competição, praticamente assegurando vaga para a semifinal do estadual.

Para este jogo, Rogério Ceni poderá contar praticamente com o elenco completo. Somente Nicolás Acevedo está fora de ação, com um rompimento do ligamento cruzado anterior.

VITÓRIA X BAHIA

Sétima rodada do Campeonato Baiano

Data e horário: domingo, 18/02/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Vitória: Muriel; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Caio Vinícius e Matheuzinho; Osvaldo, Alerrandro e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Rezende; Gilberto, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Biel. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Luanderson Lima dos Santos (FIFA)

Onde assistir: TVE (Bahia), TV Leão e TV Bahêa

