Scarpa indica que precisa de confiança no Atlético: ‘Necessito retomar isso’

Scarpa ainda não teve uma atuação de destaque do Atlético. Meio-campista ainda esta em readaptação ao futebol brasileiro - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético alcançou seu terceiro jogo sem perder após vitória sobre o Itabirito por 2 a 0, no Mané Garrincha, neste sábado (17). No duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, o Galo controlou a maior parte do jogo. Scarpa que retornou ao Brasil para jogar no Alvinegro concordou com a predominância da equipe. No entanto, ele admitiu que ainda não está 100%

“Estou me sentindo bem. Foi um jogo mais tranquilo, ficamos com um homem a mais. Preciso pegar mais ritmo, condição física e técnica. Futebol é confiança e estou precisando retomar isso. Que esses jogos me fortaleçam”, apontou o meio-campista.

Apesar do domínio das ações, o Itabirito foi quem inicialmente levou mais perigo ao gol adversário. Especialmente em jogadas aéreas e de bola parada. O Atlético teve êxito em transformar tal lance em arma neste duelo. Isso porque seus dois gols saíram em jogadas ensaiadas. Inclusive, o volante Battaglia, autor do primeiro gol confessou que há atividades durante os treinos para praticar tal situação.

“Sim, sempre treinamos jogadas assim. Estou muito feliz pelo gol”, admitiu o argentino.

Próximo compromisso do Atlético

Com o resultado positivo, o Alvinegro chega aos 10 pontos e segue na liderança do Grupo B. A propósito, virtualmente construiu uma vantagem de três pontos sobre o Villa Nova. Afinal, o segundo colocado do grupo ainda entra em campo na rodada e enfrenta o América Mineiro, neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Independência.

O próximo compromisso do Galo, aliás, é exatamente o clássico com o Coelho. O confronto vai ocorrer no próximo sábado (24), também no Independência. Por sinal, o América Mineiro é a equipe de melhor campanha no Estadual, até o momento. Isso porque, soma 13 pontos após cinco jogos, sendo quatro vitórias e um empate. Ao lado do Tombense, são os únicos times ainda invictos no torneio. Em seu primeiro clássico na temporada, o Coelho superou o Cruzeiro por 2 a 0.

