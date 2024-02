Benfica x Vizela pelo Português: onde assistir e escalações

O centroavante brasileiro Arthur Cabral marcou no último encontro entre Benfica e Vizela. Por sinal, deve ser titular no próximo duelo, com os desfalques - (crédito: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Benfica terá o Vizela como próximo adversário no Campeonato Português. O duelo será válido pela 22ª rodada do torneio e ocorre no Estádio da Luz, às 15h (de Brasília). Trata-se de um confronto de extremos diferentes da tabela. Isso porque, os Encarnados estão na liderança da competição, com 52 pontos. Por outro lado, o time visitante tem 16 pontos.

As equipes se enfrentaram há nove dias, mas naquela vez pelas quartas de final da Taça de Portugal. Na oportunidade, a equipe vermelha de Lisboa conquistou uma vitória por 2 a 1, com gols do brasileiro Arthur Cabral e de João Mário. O sérvio Sava Petrov diminuiu para o Vizela.

Onde assistir

A partida terá transmissão do streaming Star+.

Como chega o Benfica

As Águias estabeleceram uma impressionante marca no Campeonato Português. Afinal, estão há 20 jogos sem perder na competição. A sua única derrota foi na estreia do torneio, quando enfrentou o Boavista. Atualmente, o Benfica divide a liderança da liga com o Sporting pela pontuação. O time vermelho de Lisboa se encontra na ponta de cima da tabela graças a vantagem no confronto direto com o arquirrival.

Assim, os Escarnados entendem que o duelo com o Vizela é uma ótima oportunidade para se isolar na primeira colocação. Até mesmo pela fragilidade do seu adversário e caso o seu arquirrival tropece na rodada.

O técnico Roger Schmidt não poderá contar com os meio-campistas Florentino Luís e Kökcü. Os dois receberam cinco cartões amarelos e cumprem suspensão. O lateral-esquerdo Bernat também é uma baixa, mas por lesão muscular e o atacante Prestianni é dúvida.

O provável time titular é: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, Morato, João Neves, Di María, João Mário, Aursnes, Rafa Silva e Arthur Cabral.

Como chega o Vizela

O Vizela voltou a conquistar um resultado positivo na última rodada do Campeonato Português, quando superou o Gil Vicente por 1 a 0. Isso após cinco derrotas seguidas. Um triunfo da equipe visitante sobre o Benfica seria fundamental na luta contra o rebaixamento.

Afinal, permitiria o time encostar no Casa Pia, o 16º colocado, e o Potimonense, primeiro adversário fora do Z3. Obviamente se ambos os concorrentes perderem pontos na rodada.

O comandante Rubén de la Barrera terá pelo menos dois desfalques certos. O centroavante Petrov, que cumpre suspensão depois de receber cartão vermelho no último compromisso da equipe. Além do meio-campista Pedro Ortiz, com uma lesão no joelho. Ainda por cima, o atacante Jason Lokilo e o volante Mrezigue são dúvidas.

Assim, a tendência é de que o 11 inicial seja: Ruberto; Tomás Silva, Jota Gonçalves, Anderson Jesus, Matheus Pereira; Samu Silva, Bruno Costa, Diogo Nascimento; Samuel Essende, Domingos Quina e Amadou Ba-Sy.

