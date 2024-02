Viña retorna ao Brasil e fica à disposição de Tite para estrear pelo Flamengo

Viña passou a integrar o elenco do Flamengo ainda em pré-temporada nos Estados Unidos, mas ainda não estreou - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O lateral-esquerdo Viña deve finalmente fazer a sua estreia pelo Flamengo. O uruguaio já retornou ao Brasil após viagem à Itália. Ele voltou ao continente europeu para acompanhar o nascimento de sua primeira filha, Faustina. Assim, a tendência é a de que a sua primeira partida pelo Rubro-Negro seja diante do Boavista. O duelo ocorre, na próxima terça-feira (20), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada do Carioca.

O reforço do Flamengo se reapresentou ao CT Ninho do Urubu, neste sábado (17), e fez trabalhos na academia. Enquanto isso, a maioria do elenco fez atividade no campo. Os próximos dias serão essenciais para Tite avaliar se Viña terá condições físicas para fazer sua estreia pela equipe carioca. Vale ressaltar que a sua viagem para a Itália, com o objetivo de acompanhar o nascimento de sua filha, já havia sido acordada durante a negociação. Inclusive, ele retornou ao Rio de Janeiro, na última sexta-feira (16).

Quase estreia pelo Flamengo

Vinã já havia sido relacionado para o jogo em que acabou sendo uma vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda. Entretanto, a comissão técnica preferiu tirá-lo da lista por precaução e evitar uma possível punição. Afinal, tratava-se de uma partida atrasada da terceira rodada do Carioca, período em que o atleta ainda não estava registrado como jogador do clube.

O clube da Gávea chegou a um acordo com a Roma para a contratação do jogador depois de extensas negociações. As partes concordaram com um valor de oito milhões de euros (cerca de R$ 42,8 milhões na cotação da época) pela compra. Assim como um bônus de um milhão de euros (R$ 5,3 milhões) em caso de título: 50% se houver conquista da Libertadores e 50% da Série A.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook