Interino do Fluminense fala sobre vitória e projeta jogo contra a LDU

Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Madureira, neste sábado (17), o interino Eduardo Barros falou à imprensa. Ele, que substitui o suspenso Fernando Diniz, elogiou a atuação dos ‘reservas’ do Flu.

Além disso, Barros falou sobre dois atletas que estão dando os primeiros passos no clube: Marquinhos e Douglas Costa. O primeiro fez sua estreia oficial neste sábado. Outro assunto abordado foi o duelo de quinta (22) contra a LDU.

“Dois jogadores que vão nos ajudar muito no decorrer da temporada. O Douglas Costa tem uma carreira que dispensa apresentações. O Marquinhos mais um dos jovens valores do futebol brasileiro. O Douglas teve um primeiro tempo de bastante participação. Ele tentou muitas jogadas que geraram algum tipo de risco para o adversário. Ele incomodou bastante a defesa do Madureira. No segundo tempo, naturalmente, ele não conseguiu manter a mesma intensidade de jogo, até por isso a substituição. O Marquinhos acabou de chegar. Considerando as duas atuações, acho que foram boas atuações”, falou.

Sobre o jogo em si, o auxiliar de Diniz comentou sobre as estratégias das equipes. Celebrando o fato do Fluminense ter passado mais uma partida sem sofrer gol.

“Foi um jogo difícil realmente. Acho que nós esperávamos dificuldades. A gente sabe que os adversários vão dar a vida para marcar, vão fechar nossos espaços. Quando o gol demora a sair, o cenário vai favorecendo a estratégia do adversário. O aspecto positivo é ganhar o jogo com um time modificado. É um aspecto positivo para o decorrer da temporada. Além disso, conseguir passar mais um jogo sem sofrer gols. Mesmo com as modificações e com as chances que o adversário teve. Ao mesmo tempo que eles tiveram chances, nós também tivemos. Fizemos o primeiro gol e tivemos chances de fazer o segundo. Felizmente o resultado foi favorável para a gente”, disse o comandante.

Barros também falou sobre o próximo compromisso do tricolor – quinta, diante da LDU, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, em Quito.

“Eu não vejo uma relação desse jogo com o jogo da LDU. Essa era a melhor equipe que tínhamos que levar a campo pensando em todos os aspectos. Deixamos treinando os jogadores que entedíamos que era importante treinar. O jogo da LDU é um jogo à parte. Comemoramos a vitória diante do Madureira. Descansa amanhã já se preparando para a semana para os dois compromissos que temos. LDU e Flamengo. Todos os movimentos que vamos fazer primeiramente é no jogo da LDU”, encerrou.

