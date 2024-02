Botafogo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo quer mais uma vitória para se consolidar no G4 do Campeonato Carioca - (crédito: - Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

No complemento da 9ª rodada da Taça Guanabara, Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. O “Clássico da Amizade” promete fortes emoções, visto que os arquirrivais necessitam da vitória para manter vivo o sonho de avançar às semifinais da competição estadual.

Apenas um ponto separa as equipes na classificação. Assim, de um lado está o Glorioso com 14 pontos, na quarta colocação, enquanto o Cruz-Maltino soma 13, em quinto, no momento.

Onde assistir

O confronto deste domingo (18) terá a transmissão da Band pela TV aberta, da Bandsports pela TV por assinatura e do Canal Goat no YouTube.

Como chega o Botafogo

O Alvinegro ainda não conseguiu deslanchar na temporada e tenta esquecer da reta final de 2023, quando deixou o título brasileiro escapar. Na última vez em que esteve em campo, os comandados de Tiago Nunes venceram o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, com gols de Bastos, Savarino e Júnior Santos, e entrou no G4 do Estadual.

O treinador não poderá contar com Luiz Henrique, um dos principais reforços para 2024, pois o atacante tem lesão na panturrilha esquerda. O goleiro John, o zagueiro Pablo, o lateral Marçal, o meia Jacob Montes e os atacantes Jeffinho são os outros cinco que se machucaram este ano.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino terá desfalques no setor defensivo para o “Clássico da Amizade”. Ramón Díaz não terá Gary Medel e João Victor, dois dos três zagueiros titulares, ambos suspensos. Vale lembrar que a defesa não sofreu gols de Flamengo e Fluminense, porém não estará completa para encarar o Botafogo. Por fim, uma das opções de Ramón Díaz é repetir o esquema tático com três zagueiros, com Rojas e Maicon ou utilizar Zé Gabriel nesta função.

BOTAFOGO X VASCO

9ª rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 18/02/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Maicon, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

