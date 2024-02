Corinthians e Cruzeiro protagonizam final da Supercopa Feminina em São Paulo

Corinthians e Cruzeiro agitam a matinê de domingo com a final da Supercopa do Brasil Feminina, neste domingo (18/2), às 10h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Atuais campeãs da Libertadores e do Brasileirão, as paulistas têm a chance de prolongar a hegemonia no cenário, enquanto a trupe mineira busca se tornar a segunda a levantar o caneco da disputa que abre a temporada nacional.

Instituída pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2022, a Supercopa do Brasil Feminina viu somente o Corinthians soltar o grito de campeão. Na primeira edição, o Grêmio desafiou as Brabas e falhou. Um ano depois, a segunda dose de alegria alvinegra na competição veio no confronto mais popular do país, contra o Flamengo. Resultado: goleada paulista por 4 x 1. Embora o favoritismo seja das corintianas, o roteiro está aberto. A final será em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, as supercampeãs do Brasil serão conhecidas após decisão por pênaltis.

Essa é a segunda decisão do Corinthians sem o técnico Arthur Elias, novo dono da prancheta da Seleção Brasileira Feminina. Na reta final da temporada 2023, Rodrigo Iglesias foi o mentor interino da conquista do Paulistão sobre o São Paulo. Agora, a voz da consciência corintiana à beira do gramado é de Lucas Piccinato. "Tem uma ansiedade natural. Espero muito que a torcida do Corinthians compareça em grande peso, pois precisamos dela para fazer uma grande festa. Da minha parte, existe uma ansiedade para jogar a primeira final e sairmos com o primeiro título", compartilhou o treinador.

Piccinato reencontrará um "inimigo íntimo" em Itaquera. Mente por trás da campanha finalista da Raposa, Jonas Urias é amigo e padrinho de casamento do técnico corintiano. Antes de a bola rolar, Piccinato não poupou elogios ao compadre. "Ele mudou o cenário de futebol feminino de base com a passagem dele no Sub-20 da Seleção, torci muito para que ele pudesse ganhar um título. Se conversar com 90% das atletas, vão dizer que é um dos melhores que já passaram. Vai ser um jogo muito complicado. O Cruzeiro não chegou por acaso", ressaltou o alvinegro.

A campanha finalista do Cruzeiro na Supercopa Feminina do Brasil começou no Distrito Federal. Nas quartas de final, a equipe celeste venceu o Real Brasília por 1 x 0 e despachou as brasilienses. Nas semis, aplicou 3 x 0 sobre o Avaí Kindermann. A trajetória corintiana tem triunfo por 3 x 2 sobre o Internacional e por 2 x 0 sobre a Ferroviária, na reedição do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O Cruzeiro começou nas quartas de final eliminando o Real Brasília por 1 x 0 e em seguida atropelou o Avaí Kindermann por 3 x 0. O Timão enfrentou o Internacional na primeira rodada e garantiu a vaga após um duelo na semifinal contra a Ferroviária, clássico do futebol feminino.

Nem tudo são flores antes da decisão. Uma das brasilienses do Corinthians, a atacante Gabi Portilho está na bronca com a CBF. Após o sucesso contra a Ferroviária, a camisa 18 reclamou das escolhas dos horários das partidas. "As coisas não podem ser como vêm acontecendo, está sendo vergonhoso. Acho que o Corinthians é gigante. Se quiserem, dou até uma água para não terem que engolir a gente seco. Está triste tudo o que a gente está vivendo", desabafou.

Ficha técnica

Corinthians x Cruzeiro

Supercopa Feminina (final)

Quando: Domingo (18/2), às 10h30

Onde: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Transmissão: Globo e SporTV

Arbitragem: Deborah Correia (PE)

Prováveis escalações

Corinthians - Kemelli; Belinha, Tarciane, Mariza, Yasmin; Juliana Ferreira, Vitória Yaya, Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Jaque Ribeiro, Milene. Técnico Lucas Piccinato

Cruzeiro - Taty Amaro; Limpia Fretes, Camila Ambrózio, Vitória Calhau, Ana Clara; Rafa Andrade, Gaby Soares, Maii Maii; Fabiola Sandoval, Byanca Brasil, Marília. Técnico: Jonas Urias

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini