Jogador do Figueirense faz gesto obsceno para torcida do Avaí e é expulso

O Figueirense teve uma baixa inusitada durante o confronto com o Avaí, na Ressacada. Isso porque o lateral-esquerdo Tito foi expulso direto durante o segundo tempo ai fazer um gesto obsceno para a torcida avaiana e recebeu o cartão vermelho. O Avaí conseguiu aproveitar a vantagem numérica e conquistar uma vitória por 2 a 1 no clássico pelo Estadual.

Tito fez o gesto obsceno aos sete minutos da segunda etapa. Em um primeiro momento, o árbitro Ramon Abatti Abel não identificou a atitude do jogador. Contudo, o VAR interferiu na situação e chamou o juiz para ver que o camisa 23 do Figueirense mostrou o dedo do meio para a torcida do Avaí. Com a expulsão do lateral-esquerdo, o técnico do Figueirense, João Burse, foi obrigado a alterar o time.

Todos os gols da partida válida pela nona rodada do Catarinense saíram após o cartão vermelho. O Leão da Ilha abriu o placar, o Furacão do Estreito empatou um minuto depois e os donos da casa fizeram o segundo para sacramentar o triunfo. Ambos os gols do Avaí foram do atacante Poveda.

Situação do campeonato e calendário de Avaí e Figueirense

Com o resultado positivo, o Avaí alcançou os 14 pontos. Dessa forma, subiu para a terceira colocação. Por sinal, até ultrapassou o seu arquirrival. Por outro lado, com o revés, o Figueirense caiu para o quarto lugar, já que estagnou nos 12 pontos. Vale ressaltar que a primeira fase do Catarinense ainda terá mais duas rodada. Os oito primeiros vão às quartas e os dois últimos (o Estadual tem 12 times).

O próximo compromisso do Avaí no Estadual é o Brusque, na Ressacada, no sábado (24). Já, o Furacão do Estreito vai encarar a Chapecoense, na mesma data, na Arena Condá.

