Democrata-GV x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro busca a reação para seguir na liderança de seu grupo - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em partida que encerra a sexta rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visita o Democrata de Governador Valadares, neste domingo (18), às 18h30, no Mamudão.

O Cruzeiro é o líder do Grupo A, com dez pontos, enquanto a equipe do interior é a lanterna do C, com apenas quatro. Nesta primeira fase da competição, os 12 times estão separados em três grupos de quatro. Os clubes de um grupo enfrentam os do outro. Portanto, são oito jogos. Os três líderes se classificam para as semifinais, assim como o melhor segundo colocado.

Onde Assistir

O Premiere transmite a partida a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Democrata-GV

O clube do interior de Minas Gerais chega para o duelo contra o Cruzeiro sem desfalques. Assim, e apostando no fator casa, o Democrata precisa vencer para se recuperar da derrota de 1 a 0 para o Pouso Alegre. O técnico Gian Rodrigues deve manter a base dos últimos jogos. Mas com cautela e apenas um homem de frente: João Sala.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro não poderá contar com o volante Lucas Silva nem com o atacante Robert. O primeiro sofreu um trauma no tornozelo direito na derrota por 2 a 0 sobre o América-MG. Já o segundo está com mal-estar. Outro que não joga é o atacante Rafa Silva, com desgaste muscular. Além deles, Marlon, Mateus Pereira e Romero não jogarão, suspensos.

Por outro lado, a Raposa poderá ter o meia Mateus Vital, recuperado de lesão. O Cruzeiro contará ainda com o retorno do volante Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão no último jogo.

DEMOCRATA-GV X CRUZEIRO

Sexta rodada do Campeonato Paranaense

Data: 18/2/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Mamudão, em Governador Valadares (MG)

DEMOCRATA-GV: Luis Augusto; Weslen, Donato, Lula e Wender; Jorge Pedra e Emerson; Richard, Bruninho e Pedro Oliveira; João Sala Técnico: Gian Rodrigues

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, Neris e Japa; Machado; Ramiro e Ian Luccas; Fernando, Rafael Elias e João Pedro Técnico: Nicolás Larcamón

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

