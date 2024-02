Tiago Nunes tem desafio duplo na escalação do Botafogo

Tiago Nunes precisa escolher entre poupar titulares ou botar força contra o Vasco - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.) Jogada10 Jogada10

O Botafogo tem dois compromissos importantes num intervalo de três dias. Afinal, enfrenta o Vasco no domingo (18/2) pelo Campeonato Carioca e, depois, encara o Aurora, da Bolívia, na estreia da Libertadores na quarta-feira (21/2).

Diante disso, o técnico Tiago Nunes precisa definir os times que entrarão em campo em cada jogo. Assim, terá que estabelecer suas prioridades.

Botafogo e Vasco estão colados na tabela

O jogo contra o Vasco, às 16h, será no Estádio Nilton Santos. E a posição de cada time na tabela demonstra a relevância da disputa. Afinal, apenas 1 ponto separa o Botafogo, que ocupa o quarto lugar com 14 pontos – e o Vasco, que está na quinta colocação, com 13 pontos. Com essa proximidade, é possível que Tiago Nunes faça uma escalação forte para a competição regional. Ele terá que fazer uma escolha entre poupar titulares ou ir a campo com força contra o Vasco.

Quem volta e quem sai para próximo jogo

No planejamento da equipe, já se sabe que o Botafogo poderá voltar a contar com o zagueiro Lucas Halter, que cumpriu suspensão no último jogo, contra o Volta Redonda. Por outro lado, o time está com vários desfalques. O centroavante Janderson foi expulso na partida contra o Voltaço e está fora. Além disso, nada menos que seis jogadores estão com lesões: o ponta Luiz Henrique, o goleiro John, o zagueiro Pablo, o lateral Marçal, o meia Jacob Mendes e o atacante Jeffinho.

Na quarta-feira, o jogo contra o Aurora será às 21h30 (de Brasília) no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia. O time boliviano disputa sua terceira Libertadores. Afinal, participou das edições de 1964 e 2009. Em 12 jogos, teve 9 derrotas, e sua única vitória foi na atual edição, quando derrotou o Melgar por 1 a 0.

