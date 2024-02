Santos x Novorizontino: Onde assistir, escalações, arbitragem

Líder do Grupo A com 19 pontos, o que faz dele o melhor time do Paulistão no geral, o Santos recebe o Novorizontino, neste domingo (18/2). O duelo na Vila Belmiro começa às 16h (de Brasilia). O Peixe já está classificado para as quartas de final e precisa apenas de um empate para garantir o primeiro lugar do grupo, o que dá vantagem no jogo da proxima fase. Um triunfo acabará com um jejum. Afinal, o Peixe não vence o rival há cinco jogos (quatro derrotas e um empate).

Já o Novorizontino precisa pontuar para se manter no G2 do Grupo D. No momento, tem 12 pontos, o mesmo do São Bernardo. O curioso é que a derrota o tirará da zona de classificação. Mas a vitória o leva à liderança. Afinal, o São Paulo tem 14 pontos.

Onde assistir

A Cazé TV e o Paulistão Play transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Santos

O técnico Fabio Carille fechou neste sábado a preparação para o duelo na Vila. Recuperado de um edema, Felipe Jonatan volta ao time titular. Assim, o treinador não precisará improvisar o lateral-direito Hayner na posição. Assim, fica a única dúvida: Hayner foica no banco ou ganha a vaga de Aderlan na direta? Morelos, que fez o gol da vitória sobre o São Paulo, será o comandante de ataque. Cazares e Giuliano, que se recuperam de lesão, seguem fora. No mais, joga a base das últimas partidas.

Como está o Novorizontino

O técnico Eduardo Baptista poucou alguns titulares na rodada passada e, assim, entrará com a força máxima, exceto por Tocantins e Paulo Victor, ainda machucados. Contudo, há uma novidade. Tudo indica que o atacante Fabrício Daniel fará a sua estreia, pois foi regularizado no BID e em condições de jogo. Dessa forma, Rodolfo pode ir para o banco.

SANTOS X NOVORIZONTINO

Campeonato Paulista – 9ª Rodada da fase de grupos

Data e Horário: 18/2/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo, Hayner (Aderlan), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Otero; Pedrinho, Willian Bigode e Guilherme. Técnico: Fabio Carille

NOVORIZONTINO: Airton; Luisão, Renato Palm e Chico; Willean Lepo, Willian Farias, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Rodolfo (Fabrício Daniel) e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista

Arbitragem: João Vitor Gobi

Auxiliares: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Italo Magno de Paula Andrade

VAR : Thiago Duarte

