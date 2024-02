Ronaldo elogia jogadoras do Cruzeiro após título do Corinthians

Ronaldo entrega medalhas de prata às jogadoras do Cruzeiro, vice-campeãs da Supercopa do Brasil - (crédito: Mauro Horita) Jogada10 Jogada10

O ex-jogador Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro, elogiou o time após a derrota que deu o título da Supercopa Feminina ao Corinthians, neste domingo (18/2). Afinal, apesar do 1 a 0 que valeu o tricampeonato do Timão, o ex-craque da Seleção avaliou que o desempenho das jogadoras da Raposa foi ótimo, principalmente dentro da Arena Neo Química, a casa do Corinthians.

“Na arena, onde o Corinthians venceu 21 jogos, nunca perdeu, contando com esse, nunca nem empatou. Um clube que conquistou todos os títulos possíveis e imagináveis no feminino. O time (Cruzeiro) está de parabéns. Competiu como nunca e nos deixou orgulhosos”, afirmou.

Ronaldo foi questionado sobre a sua sensação de ver o Corinthians campeão – um time do qual ele foi ídolo, vestindo a camisa do Timão entre 2009 e 2011.

“Tenho uma relação com o Corinthians muito linda, um carinho enorme pela torcida e pelo clube, mas uma vez que eu entrei nesse projeto (SAF da Raposa), as minhas energias e forças são 100% do Cruzeiro”, disse.

Ronaldo critica regra que anulou gol do Cruzeiro

O empresário também falou sobre a anulação do segundo gol de Byanca Brasil, no fim do segundo tempo, que levaria a partida para uma disputa de pênaltis. O lance ocorreu aos 41? , quando Byanca saiu da marcação de Belinha e fez um golaço. Mas, três minutos depois, após consulta ao VAR, a árbitra anulou o tento porque, ao driblar a lateral, a bola bateu no braço da cruzeirense. Assim, Ronaldo criticou a norma que permite esse tipo de anulação.

“A regra é muito ruim nesse sentido porque você vê que foi uma jogada com uma posição natural de ataque. Se fosse o contrário, se a bola rebatida batesse na mão ou no cotovelo da zagueira do Corinthians numa condição natural, não seria pênalti. Portanto, isso penaliza uma jogada de ataque”, reclamou.

Entretanto, Ronaldo disse que aceita as normas, já que elas estão em vigor.

“É a regra e nós respeitamos”, resumiu.

Ele disse, ainda, que tem uma grande expectativa pelo futuro do time feminino do Cruzeiro.

“Estamos orgulhosos do trabalho da Kin (Saito, diretora do futebol feminino), de todas as nossas jogadoras e do técnico (Jonas Urias). Esse é só o início, temos orgulho do que estamos conseguindo e vamos, com certeza, conseguir muito mais”, disse.

