Palmeiras x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Palmeiras e Corinthians fazem, neste domingo (18/2), mais um dérbi. O jogo pela nona rodada do Paulistão tem o Verdão com o mando. Mas será na Arena Barueri, pelo Paulistão. O Verdão é o único invicto, tem 17 pontos na ponta do Grupo B e busca garantir sua classificação antecipada para o mata-mata. Já o Timão chegou a flertar com o rebaixamento. Contudo, desde a chegada de António Oliveira, o Alvinegro engatou duas vitórias seguidas e agora tenta entrar no G-2 do seu grupo. No momento, tem nove pontos, na lanterna do Grupo D.

Este jogaço terá, é claro, uma cobertura de ponta da Voz do Esporte. A transmissão começa às 16h30 sob o comando do bicampeão do prêmio Aceesp Cesar Tavares. Ele também estará na narração do Dérbi.