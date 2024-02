Diretor de futebol do Coritiba morre de enfarte

Chávare estava no Coritiba desde novembro de 2023 e morreu aos 57 anos - (crédito: Foto: Divulgação Coritiba) Jogada10 Jogada10

O diretor de futebol do Coritiba, Júnior Chávare, sofreu um enfarte na manhã deste domingo (18/2), quando estava no apartamento onde morava, em Curitiba. Ele tinha 57 anos e chegou a receber socorro, mas não resistiu.

O clube postou mensagem de pesar na rede social, informando que, às 7h17, o dirigente deu entrada no Hospital Nossa Senhora das Graças, após sentir fortes dores no peito e dificuldade para respirar. Então, os médicos tentaram reanimá-lo. Entretanto, os esforços foram em vão e ele morreu às 8h49.

Diretor do Coritiba passou por vários clubes

José Domingos Chávare Júnior nasceu em Americana (SP), em 20/12/1966. Ele passou por 10 clubes brasileiros, desde março de 2003, quando estreou na função de Gerente de Futebol Profissional e Base da Inter de Limeira. Desde então, atuou na Ponte Preta, São Paulo, Grêmio, Tubarão, Atlético-MG, Bahia, Juventude, Ferroviária e, finalmente, no Coritiba. Chávare também trabalhou na Juventus, na Itália, entre outubro de 2009 e dezembro de 2011.

Chávare teve título inédito no Atlético

A passagem de Chávare pelo Atlético foi marcante. Afinal, ele dirigia a Base do Galo quando o clube conquistou o título inédito de Campeão Brasileiro Sub-20. Dessa forma, o Atlético postou mensagem em solidariedade à família do ex-dirigente, lembrando desse feito que entrou para a história do clube. Chávare permaneceu no Galo entre maio de 2019 e fevereiro de 2021.

O Coritiba joga neste domingo (18/2) pela décima rodada do Campeonato Paranaense, contra o Athletico-PR, às 18h30, no Couto Pereira.

