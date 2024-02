Vasco bate o Botafogo de virada e vence primeiro clássico no ano

Vegetti foi às redes pela primeira vez em 2024 - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

Deu Vasco no Clássico da Amizade. Neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Carioca 2024, o Cruz-Maltino bateu o Botafogo por 4 a 1, de virada, no Estádio Nilton Santos. Eduardo abriu o marcador para o Glorioso, mas Galdames, Lucas Piton e Vegetti (duas vezes) deram a vitória ao time de São Januário. No fim, Eduardo, de bicicleta, marcou mais um para o Alvinegro.

Dessa forma, com o resultado, o Vasco chegou aos 16 pontos, ultrapassou o rival e entrou no G4, agora na terceira colocação. O Botafogo, porém, saiu da zona de classificação para as semifinais e segue com 14 pontos, na quinta posição. O Nova Iguaçu, que ainda joga na rodada, poderá chegar aos 18 pontos.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais fora muito animados, e as equipes foram para o intervalo empatando em 1 a 1. Logo com dois minutos, Victor Sá tabelou com Eduardo e bateu na saída de Léo Jardim para marcar. O VAR, porém, assinalou impedimento do camisa 7 em lance ajustado e polêmico. Aos 20, contudo, o Alvinegro balançou as redes para valer. Em contra-ataque, Eduardo arrancou, tocou para Tiquinho fazer pivô e recebeu de volta. De primeira, o camisa 33 bateu no ângulo e fez um golaço. O Cruz-Maltino, que estava perdido até a parada técnica, se encontrou em campo e empatou aos 28, após conversa com Ramón Díaz. Payet, na entrada da área, achou passe genial para Galdames. O chileno dominou no peito, parou em Gatito, mas pegou o rebote e deixou tudo igual no Nilton Santos.

Segundo tempo

A etapa final foi emocionante de novo. Com menos de um minuto, em boa jogada pela esquerda, Piton recebeu bom passe de Zé Gabriel e bateu com a parte de fora do pé para vencer Gatito Fernández e virar o placar. O Botafogo até tentou ensaiar uma pressão, mas foi o Vasco que soube aproveitar para ampliar. E justamente pressionando a saída do Alvinegro. Aos 20, Gatito lançou para Hugo, que dominou errado, perdeu para Paulo Henrique e derrubou o lateral vascaíno na área. O juiz deu pênalti, e Vegetti deslocou o goleiro para fazer o terceiro do Vasco, seu primeiro na temporada 2024. Aos 37, Pumita cruzou rasteiro para Vegetti, que se antecipou à marcação e acertou o travessão. Na volta, contudo, a bola bateu em Gatito e entrou. O Botafogo até diminuiu, aos 40, com um golaço de bicicleta de Eduardo, mas não foi o suficiente.

Sequência

Botafogo e Vasco agora pensam em coisas diferentes durante a semana. O Glorioso, na quarta-feira, encara o Aurora (BOL), fora de casa, pela segunda fase prévia da Libertadores. O Cruz-Maltino, porém, só entra em campo no sábado, pelo Cariocão, contra o Volta Redonda, em casa.

BOTAFOGO 2 X 4 VASCO

Campeonato Carioca 2024 – Nona rodada

Data: 18/02/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte, 16’/2ºT), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa (Marlon Freitas, 16’/2ºT), Tchê Tchê (Kauê, 41’/2ºT) e Eduardo; Savarino (Junior Santos, 25’/2ºT), Victor Sá (Emerson Urso, 41’/2ºT) e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes

VASCO: Léo Jardim; Rojas, Maicon e Léo; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 31’/2ºT), Zé Gabriel (Praxedes, 31’/2ºT), Galdames (Lucas Eduardo, 41’/2ºT), Payet (Mateus Carvalho, 25’/2ºT) e Lucas Piton; David (Adson, 31’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Gols: Eduardo, 20’/1ºT (1-0); Galdames, 28’/1ºT (1-1); Lucas Piton, 0’/2ºT (1-2); Vegetti, 22’/2ºT (1-3); Vegetti, 37’/2ºT (1-4); e Eduardo, 40’/2ºT (2-4)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartão Amarelo: Danilo Barbosa, Junior Santos e Tchê Tchê (BOT); Ramón Díaz, Galdames, Paulo Henrique e Pumita Rodríguez (VAS)