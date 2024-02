Garro marca, e Corinthians busca empate histórico com Palmeiras

Com um belo gol, Endrick abriu o placar para o Palmeiras - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Em uma partida com potencial de ser eternamente lembrada, Palmeiras e Corinthians empataram em 2 a 2 neste domingo (18), pela nona rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. O Verdão abriu 2 a 0 com Endrick e Flaco López, mas o Timão buscou o empate na reta final, com gols de Yuri Alberto e Garro. Este último, inclusive, foi em um momento que o Alvinegro estava com dois atletas a menos.

Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança do Grupo B, com 18 pontos. Mesmo assim, vale lembrar, o Verdão ainda tem um jogo a menos, por conta da disputa da Supercopa do Brasil. Ainda nesta chave, encontram-se Ponte Preta (13), Água Santa (11) e Guarani (5). Dessa forma, os comandados de Abel Ferreira encaminharam a vaga nas quartas de final do Paulistão.

Já o Corinthians segue na lanterna do Grupo C, com apenas dez pontos, atrás de Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira, com 15, 14 e 13, respectivamente. A equipe de Limeira, inclusive, tem só sete jogos. Assim, a vaga nas quartas de final está difícil para o Alvinegro.

Atual bicampeão paulista e brasileiro, o Palmeiras começou a mil por hora. Com menos de cinco minutos, Flaco López apareceu duas vezes. Na primeira, serviu Zé Rafael, que não aproveitou. Na segunda, o atacante arriscou do meio-campo e quase fez um golaço. A notícia ruim para os palmeirenses ficou com Gustavo Gómez, afinal, o zagueiro recebeu amarelo e foi substituído por lesão ainda antes dos 15 minutos.

Aos 17, Endrick deu um passe na medida para Flaco López. O argentino, aliás, ficou cara a cara com Weverton, mas chutou para fora. Pouco depois, o menino apareceu novamente. Desta vez, ele arrancou, invadiu a área e teve a finalização bloqueada por Gustavo Henrique. Com 32 minutos, Endrick acionou Flaco López, que arrancou e chutou, mas perdeu mais uma finalização. Dois minutos depois, Zé Rafael finalizou e exigiu boa defesa de Cássio.

A insistência palmeirense deu certo e, como não poderia deixar de ser, Endrick abriu o placar. Afinal, aos 43 ele arriscou de fora da área e abriu o placar com “colaboração” de Cássio. Ainda antes do intervalo, o adolescente teve outra grande chance, esta defendida por Cássio, e o Corinthians respondeu com fraca finalização de Garro, da entrada da área.

Corinthians promove estreias e tem empate histórico

A segunda etapa começou com a estreia do lateral-direito Matheus França, ex Matheuzinho. Ainda assim, o Palmeiras manteve a superioridade, com chutes de fora da área. Aos quatro, Endrick acionou Marcos Rocha que marcou um golaço da entrada da área, mas o lance foi anulado.

No entanto, aos poucos, o Corinthians foi equilibrando a partida. O Timão chegou com Fausto Vera, que exigiu boa defesa de Weverton. O Palmeiras respondeu com Endrick chutando para fora. No entanto, quem ampliou foi o Verdão. Aos 24, Piquerez cobrou escanteio, e Flavo López marcou de cabeça.

Dessa forma, o Palmeiras passou a administrar o resultado, mas viu Yuri Alberto descontar aos 42. Praticamente sozinho na marca do pênalti, ele empurrou para as redes após cruzamento de Gustavo Mosquito. Nos acréscimos, Cássio fez falta fora da área sobre Rony e foi expulso. Dessa forma, como o Timão já tinha feito as cinco substituições, Gustavo Henrique foi para o gol.

Assim, a vitória do Palmeiras parecia certa. No entanto, Garro buscou o empate em uma linda cobrança de falta aos 50.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Campeonato Paulista de 2024 – Nona rodada

Data: 18/02/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez (Naves, aos 15’/1ºT) , Luan e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino, aos 30’/2ºT) , Richard Ríos (Fabinho, aos 37’/2ºT) e Piquerez; Endrick (Jhon Jhon, aos 37’/2ºT) e Flaco López (Rony, aos 30’/2ºT) ; Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Matheus França – Intervalo), Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano (Hugo, aos 31’/2ºT) ; Raniele, Fausto Vera (Guilherme Biro, aos 31’/2ºT) e Garro; Romero (Gustavo Mosquito, aos 15’/2ºT), Wesley (Pedro Henrique, aos 15’/2ºT) e Yuri Alberto Técnico: António Oliveira

Gols: Endrick, aos 43’/1ºT, Flaco López, aos 24’/2ºT (2-0), Yuri Alberto, aos 41’/2ºT (2-1) e Garro, aos 50’/2ºT (2-2)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartão Amarelo: Gustavo Gómez e Endrick (PAL); Gustavo Henrique e Ángel Romero (COR)

Cartão Vermelho: Cássio, aos 45’/2ºT

