Retrô vence Náutico e supera rival no Pernambucano; Sport agradece

Com o resultado, a Fênix chega a 17 pontos e ultrapassa o Timbu, que cai para terceiro na tabela, com o mesmo número de pontos, mas em desvantagem no critério de saldo de gols (9 a 7).

Quem também festejou o placar foi o Sport, que jogou no sábado. O Leão assegurou a primeira posição do Estadual com 21 pontos e não pode mais ser alcançado. Além disso, o Rubro-Negro ainda confirmou vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

