Internacional bate o Novo Hamburgo e vence a quinta seguida no Gauchão

Alan Patrick marcou seu segundo gol na temporada 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/Internacional) Jogada10 Jogada10

O Colorado fez a quina. Afinal, neste domingo, o Internacional visitou o Novo Hamburgo pela nona rodada do Campeonato Gaúcho 2024, no Estádio do Vale, e venceu por 3 a 1. Luam Parede abriu o placar para o Anilado, mas Alan Patrick, Valencia e Wanderson viraram para o clube de Porto Alegre. Foi a quinta vitória consecutiva dos comandados de Eduardo Coudet.

Dessa forma, com o resultado, o Inter chegou aos 22 pontos e voltou à liderança, que o Grêmio havia tomado no último sábado. O Novo Hamburgo, porém, segue com nove pontos, na nona colocação.

Primeiro tempo

O Novo Hamburgo começou pressionando, mas o Internacional conseguiu a vitória parcial no primeiro tempo. Aos 10 minutos, em jogada pela direita, Anderson Tanque cruzou para a área, e Luam Parede se antecipou à marcação de Vitão para cabecear. O centroavante mandou no cantinho e não deu chances de defesa para o goleiro Anthoni. Aos 27, porém, o Colorado chegou ao empate. Em jogada pela esquerda, Valencia tocou para o meio, e Alan Patrick deixou tudo igual. A dobradinha se repetiu aos 43, mas desta vez com inversão. Após passe de Alan Patrick, Valencia acertou chute forte da entrada da área e virou o placar no Estádio do Vale.

Segundo tempo

Com um gol de vantagem, o Inter voltou para a etapa final determinado a ampliar para não correr riscos e fez o terceiro logo com dez minutos. Em jogada pelo lado direito, Bruno Henrique cruzou bola na segunda trave, na medida para Wanderson, que só teve o trabalho de mandar para o gol. A partir daí, o time de Coudet administrou o resultado. A missão ficou ainda mais fácil depois que Patrick recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Novo Hamburgo com um a menos. O Internacional tirou o pé do acelerador e apenas esperou o apito final do juiz para confirmar os três pontos.

Sequência

Novo Hamburgo e Internacional terão a semana de folga pelo Campeonato Gaúcho. Na próxima rodada, o Colorado tem clássico com o Grêmio, no Beira-Rio, enquanto o Novo Hamburgo encara São José, fora de casa.

NOVO HAMBURGO 1 X 3 INTERNACIONAL

Campeonato Gaúcho 2024 – Nona rodada

Data: 18/02/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS)

NOVO HAMBURGO: Lucas Maticoli; Anilson, Marcão, Santiago e Raí; Robson (Édipo, 38’/2ºT), Filipe Fraga (Christian, 14’/2ºT), Anderson Tanque, Paulinho Dias (Erick Bahia, 14’/2ºT) e Garré (Patrick Maranhão, 14’/2ºT); Luam Parede (Barbieri, 38’/2ºT). Técnico: Edinho Rosa

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan, 12’/2ºT) e Renê; Aránguiz (Hyoran, 33’/2ºT), Bruno Henrique (Gustavo Prado, 33’/2ºT); Alan Patrick (Rômulo, 25’/2ºT) e Wanderson; Alario (Lucca, 25’/2ºT) e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Luam Parede, 10’/1ºT (1-0); Alan Patrick, 27’/1ºT (1-1); Valencia, 43’/1ºT (1-2); e Wanderson, 10’/2ºT (1-3)

Árbitro: Francisco Soares Dias

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Luiz Paulo Duarte Rodrigues

Cartão Amarelo: Raí e Patrick (NHA); Alan Patrick, Vitão e Mercado (INT)

Cartão Vermelho: Patrick (NHA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.