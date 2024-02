Mbappé será jogador do Real Madrid, segundo jornal espanhol

Mbappé deve ser jogador do Real Madrid - (crédito: Foto: Thomas Aiche/PSG) Jogada10 Jogada10

Mbappé deve ser mesmo jogador do Real Madrid na próxima temporada europeia. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o astro francês já assinou um contrato de cinco anos com o clube merengue. Ele deve se mudar para a capital espanhola em julho, quando encerra seu contrato com o PSG.

Na última terça-feira (13), Mbappé cumpriu um acordo com o presidente Nasser Al-Khelaifi e avisou o presidente do PSG que deixaria o clube no final da temporada. Além disso, ele pediu para que não lhe apresentasse outras propostas, pois já havia firmado um acordo com o time espanhol.

Ainda de acordo com o Marca, outra equipe de nível mundial realizou uma sondagem nos últimos dias pelo atacante. Mas Mbappé se mostrou irredutível a abrir conversas. O salário do futuro jogador do Real Madrid ainda não é conhecido, mas, segundo o jornal espanhol, ele chegará como o mais bem pago do elenco.

O Real vem tentando a contratação de Mbappé há dois anos. Mas o PSG conseguiu resistir às investidas e manter seu astro até o final de contrato. Apesar de não receber nada pela saída do atacante, o clube francês fez um acordo com o jogador, que vai abrir mão de aproximadamente 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) de bônus de fidelidade a que teria direito.

Mbappé tem 31 gols e sete assistências com a camisa do PSG em 2023/24. Ele é o jogador que mais participa de gols em todas as competições da Europa. E o maior goleador da história do PSG, com 246 gols.

