Flamengo não perde para o Boavista desde 2012

Flamengo e Boavista se enfrentam no Maracanã - (crédito: Foto - Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Flamengo e Boavista medem forças nesta terça-feira (20/02), às 21h30, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra não é derrotada pelo adversário há 12 anos e precisa vencer para ficar na liderança do Campeonato Carioca.

Flamengo x Boavista

A última vitória do Boavista diante do Flamengo aconteceu em 2012. Na época, os times também se enfrentavam pelo Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra marcou com Vagner Love no começo do jogo, mas sofreu uma virada com gols de Somália e Paulo Rodrigues.

O Flamengo, por outro lado, vem sendo uma pedra no sapato do Boavista ao longo da história. Afinal, os times já se se enfrentaram em 21 jogos, com 16 vitórias rubro-negras, quatro empates e apenas um triunfo alviverde. As equipes atualmente vivem momentos diferentes na temporada, mas vão disputar mais um confronto importante do Estadual.

LEIA MAIS: Léo Ortiz e o interesse do Fla: ‘Espero que as coisas possam acontecer’

Apesar da importância da vitória, Tite vai contar com dois desfalques de peso para partida. Afinal, Allan e Gerson estão doentes e ainda não têm prazo para retorno. O camisa 21, que vinha realizando trabalho de reequilíbrio muscular, contraiu uma dengue nos últimos dias. O coringa, por outro lado, precisou ser internado por conta de uma infecção renal.

Aliás, é importante lembrar que Viña já está de volta ao Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo estava na Itália para acompanhar ao nascimento da filha, mas já retornou aos trabalhos no Ninho do Urubu. O uruguaio, dessa forma, está livre para fazer sua estreia no clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.