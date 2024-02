Administração do presídio faz protocolo antissuicídio para Daniel Alves na Espanha

Estado psicológico de Daniel Alves preocupa - (crédito: Foto: Alberto Estevez/POOL/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O lateral-direito Daniel Alves já foi julgado no início de fevereiro. Seu nome, aliás, segue em alta por diversos motivos. As condições psicológicas estão entre eles.

A jornalista Silvia Álamo, da TV Telecinco, informou que a administração do presídio Brians 2 ficou preocupada com as condições psicológicas do jogador após o julgamento. Segundo o relato de um detento, além de funcionários, o brasileiro está “deprimido e desanimado”.

Diante da situação, a administração resolveu acionar o protocolo antissuicídio. “Por medo de que ele se cortasse ou fizesse alguma loucura, ele estava com esse protocolo no dia seguinte ao julgamento”, contou a jornalista ao relatar a revelação do preso.

O julgamento de Daniel Alves durou três dias e terminou no dia 7 de fevereiro. Foram ouvidas todas as testemunhas sobre o caso, além de serem apresentados documentos, vídeos e foram ouvidos peritos forenses. A corte agora tem prazo de 20 dias para anunciar a sentença.

