Abílio Diniz será velado no Morumbis, estádio de seu time de coração

O empresário Abílio Diniz morreu neste domingo (18) aos 87 anos. São-paulino de coração, o seu velório vai acontecer nesta segunda-feira (19), das 11h às 15h, no Salão Nobre do Estádio do Morumbis, do São Paulo Futebol Clube. O velório será aberto ao público, mas o enterro, cujo local não foi revelado, será reservado aos familiares.

“Que o encontro de Abílio com Deus, que ele sempre considerou seu “amigão”, seja de muito amor e que ele possa encontrar a paz eterna ao lado de seu filho João Paulo, sua mãe Floripes e seu pai Valentim”, escreveu o Time Abílio Diniz, nas redes sociais.

Aliás, o empresário nunca escondeu sua paixão pelo São Paulo. Tanto que, como bilionário, seu nome sempre estava sendo especulado como um possível investidor do clube no futuro. Principalmente nas fases ruins do Tricolor Paulista. Contudo, ele sempre bateu na tecla que nunca iria fazer um investimento no Soberano. Assim, era apenas mais um torcedor fanático.

Abílio Diniz era muito conhecido por suas empresas e a forma que fazia negócios. O empresário era o dono do supermercado Pão de Açúcar, Extra e Assaí, além de outras lojas como o Ponto Frio e Casa Bahia. Um dos homens mais ricos do Brasil, ele também teve um filho na Fórmula 1, Pedro Paulo Diniz, e tinha um programa de entrevistas na CNN.

