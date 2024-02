Novo reforço do Grêmio, Diego Costa pode estrear no Gre-Nal

Renato comenta sobre estreia de Diego Costa no Gre-Nal - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Jogada10 Jogada10

Diego Costa pode fazer sua estreia no clássico entre Internacional e Grêmio. O atacante chegou em Porto Alegre há uma semana e já vem realizando treinamentos no CT Luiz Carvalho. O centroavante de 35 anos é um dos reforços do clube gaúcho para 2024 e uma das esperanças da torcida tricolor para temporada.

Estreia de Diego Costa

Apesar da expectativa pela estreia, Renato Portaluppi não garantiu Diego Costa no Gre-Nal. O técnico concedeu uma entrevista para imprensa no último sábado (17/02) e revelou que o atacante pediu 15 dias de pré-temporada no clube. O atacante não entra em campo desde dezembro de 2023.

“Quem vai nos dar a resposta é o jogador. Ele estava um tempo parado, conversei com ele ainda na Espanha, se mostrou muito a fim de vir. É acima da média, vai acrescentar bastante qualidade. A única coisa que pediu era uns 15 dias, uma mini pré-temporada”, disse Renato.

Reforço do Grêmio

Com participações em duas Copas do Mundo e passagens por gigantes clubes europeus, Diego Costa tem contrato no Grêmio até o fim de 2024. O atacante, dessa forma, chega para substituir Luís Suárez e preencher um setor carente do clube. Afinal, os dirigentes tricolores vinham buscando incessantemente um centroavante nesta janela de transferências.

Aliás, Internacional e Grêmio se enfrentam no próximo domingo (25/02), às 16h, no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe tricolor está na segunda colocação, com dois pontos de desvantagem em relação ao Inter, líder do Estadual.

