São Paulo encaminha empréstimo de Luan para o Criciúma

O São Paulo encaminhou o empréstimo do volante Luan para o Criciúma. O gerente de futebol do Tigre, Alex Brasil, confirmou que as negociações estão acertadas verbalmente. Agora, resta apenas receber a resposta do jogador, que ainda não se decidiu se vai se mudar para Santa Catarina.

O jogador não estava nos planos de Dorival Júnior. Contudo, com a saída do treinador para a Seleção Brasileira e a chegada de Thiago Carpini, o atleta passou por uma reavaliação. Mas nem mesmo a troca no comando técnico ajudou Luan, que seguiu fora dos jogos do São Paulo e também das opções do treinador.

Além do Criciúma, Vitória, Coritiba e Cuiabá demonstraram interesse na chegada do volante. O mais próximo que chegou de contratar Luan foi o Rubro-Negro baiano. Contudo, um impasse com o próprio jogador fez com que as negociações esfriassem.

À época, sob o comando de Rogério Ceni, depois de se recuperar de lesão, Luan pouco atuou. Além disso, com Dorival Júnior, que liberou o jogador para procurar outro clube em 2024, o jogador também não teve muitas oportunidades. Com Carpini e o terceiro treinador sem dar espaço a ele, decidiu procurar realmente um novo lugar para jogar futebol.

Autor de um dos gols do time no jogo do título do Campeonato Paulista de 2021, Luan, de 24 anos, perdeu espaço desde 2022. O último jogo do volante pelo São Paulo foi em setembro, na vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, no Morumbi, pelo Brasileirão.

