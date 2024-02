Gustavo Henrique conta como foi ser goleiro do Corinthians: ‘Desesperardor’

Gustavo Henrique teve noite de goleiro no dérbi - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians arrancou um empate heroico contra o Palmeiras em 2 a 2, neste domingo (18), na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Timão celebrou muito a igualdade, principalmente pela circunstância do jogo. Afinal, o Alvinegro jogou os últimos minutos do embate com dois jogadores a menos. Para piorar, um deles era o goleiro Cássio, que recebeu um cartão vermelho e precisou ser substituído pelo zagueiro Gustavo Henrique.

Após o jogo, o defensor revelou que nunca havia jogado no gol na vida e descreveu a situação vivida na Arena Barueri como ”desesperadora”.

“Eu nunca fui para o gol, nunca peguei, estava desesperado, o gol é muito grande. Hoje eu entendo a vida dos goleiros, é muito difícil. Olhava para um lado, dava dois passos para o lado e o outro lado estava enorme. O gol é muito grande realmente”, falou Gustavo Henrique, que prosseguiu:

“Foi desesperador. Tem que exaltar muito o grupo, a gente não desistiu em nenhum momento. Foi um momento muito diferente para mim, segundo jogo com essa camisa, um Dérbi, a gente com resultado adverso, eu tendo que ir para o gol. Foi um pouco desesperador, mas graças a Deus a gente conseguiu a vitória (sic), o elenco está de parabéns. Quem estava fora vibrou muito. Agora é continuar melhorando, a gente agradece o apoio do torcedor que foi no CT nos apoiar.

Apenas a segunda partida de Gustavo Henrique no Corinthians

Aliás, vale ressaltar que esta acabou sendo apenas a segunda partida de Gustavo Henrique com a camisa do Corinthians. Ele estreou na última rodada contra o Botafogo-SP, mas o dérbi ficará marcado na carreira do defensor.

