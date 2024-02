Vasco anuncia oficialmente a contratação de Juan Sforza

Juan Sforza chega ao Vasco para brigar pela vaga de titular com Zé Gabriel, mas pode atuar também como segundo volante - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco anunciou sua oitava contratação para a temporada nesta segunda-feira (19). Trata-se do volante argentino Juan Sforza. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira (15), e restavam apenas os exames médicos para concluir a negociação.

Ele utilizará a camisa 20 e já havia assinado contrato até o fim de 2028, antes mesmo de chegar ao Brasil. Isso porque, Sforza estava com a seleção da Argentina sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico entre janeiro e fevereiro, na Venezuela. O atleta, inclusive, foi um dos destaques do time albiceleste e teve boa atuação individual já na última partida do quadrangular final. Exatamente no clássico com o Brasil, quando levou a melhor nos seis embates diretos com Endrick.

Vale ressaltar que Juan chega ao Cruz-Maltino cercado de expectativa. Primeiro pelo alto valor, já que o clube desembolsa cinco milhões de dólares (R$ 24,6 milhões na cotação atual). Além da personalidade e grande sequência de jogos mesmo com a pouca idade. Afinal, ele acumula mais de 100 partidas pelo time profissional do Newell’s com apenas 22 anos, por sinal, sendo capitão em algumas oportunidades. O volante demonstra também essa liderança em suas convocações para todas as equipes das categorias de base da seleção da Argentina.

O Gigante da Colina tinha urgência em regularizá-lo para o clássico com o Botafogo, vencido por 4 a 2, no último domingo (18), mas sem sucesso. Assim, a tendência é a de que sua estreia ocorra no compromisso seguinte do Vasco, o duelo com o Volta Redonda, no próximo sábado (24), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Bienvenido, Juan Sforza ????????????????#VascoDaGama pic.twitter.com/uMMlxRkiYe — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 19, 2024

Vasco tem sucesso na negociação pelo argentino após reviravolta

O Cruz-Maltino encaminhou a contratação do volante argentino na segunda tentativa. Ele assinou contrato com o Gigante da Colina por quatro anos, na última semana. O clube carioca vai desembolsar cinco milhões de dólares (cerca de R$ 24,6 milhões na cotação atual). Ainda haverá no contrato, a possibilidade de pagamento de um bônus de um milhão de dólares (equivalente a R$ 4,9 milhões) se metas forem batidas.

Na primeira oportunidade, as tratativas também estavam avançadas tanto que o treinador da equipe, Mauricio Larriera, afirmou que não contava mais com Sforza. Assim como o presidente Ignacio Astore, que falou sobre o volante em tom de despedida após aceitar a oferta. Contudo, o Vasco mudou seu foco para Gustavo Cuéllar. Afinal, o volante colombiano, que atualmente defende o Al Shabab, da Arábia Saudita, era a prioridade da diretoria.

Ramón e Emiliano Díaz entendiam que precisavam de um volante mais experiente e pronto. Além do que o treinador e seu filho tinham Cuéllar como seu jogador de confiança, pois trabalharam juntos no Al-Hilal entre 2021 e 2022. A comissão técnica conversou com o volante colombiano que demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro. Inclusive, até concordou em reduzir o salário para isso. No entanto, o Al-Shabab, clube onde está atuando, não aceitou negociar o atleta.

Com isso, Juan Sforza voltou a ser um dos principais alvos do Gigante da Colina. Nunca houve um descarte de sua contratação por parte de Ramón e Emiliano Díaz. Apenas era visto como um jogador promissor que precisava ser lapidado e o treinador acredita que ele e sua comissão tenham condições de garantir isso.

Venda de Marlon destravou as tratativas

Além disso, a venda de Marlon Gomes também destravou a negociação. Isso porque a 777 Partners entendia que o jogador argentino seria um substituto ideal da revelação das categorias de base do Vasco. Tanto que liberou que parte da quantia que adquiriu com a sua venda fosse utilizada para retomar as conversas por Sforza e concluir as tratativas.

Juan Sforza (22 anos) pelo Newell´s desde 2022: ?? 79 jogos (67 titular)

?? 5 gols

????? 1 assistência

???? 44 passes decisivos

? 82% acerto no passe

???? 509 bolas recuperadas (!)

???? 145 desarmes (!)

?? 91 interceptações

???? Nota Sofascore 6.86 Novo volante do @VascodaGama! ???????????? pic.twitter.com/WU9kxPtzMF — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 19, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook