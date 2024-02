Zagueiro do Flamengo se envolve em treta pesada com ex-sogro; Entenda

Léo Pereira assumiu relacionamento com Karol Lima - (crédito: Foto: Divulgação/Nosso Camarote) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Léo Pereira está novamente em uma polêmica. Desta vez, no entanto, o problema é com seu ex-sogro, pai de Tainá Castro, que cobra valor gigantesco do atleta nas redes sociais.

A situação começou quando áudios e mensagens de Sérgio Costa, ex-sogro, vazaram na web. Ele faz cobrança de R$ 350 mil referentes aos pagamentos da faculdade de Tainá. Segundo Costa, a filha largou os estudos durante o relacionamento com o atleta.

“Pegando resto dos outros, né pangaré? Sabe o quanto você me deve né? Me pague, ok seu pangaré? Pague senão o bicho vai pegar para o teu lado. A faculdade foi R$350 mil, me pague seu viado, passa o pix ou vai para o esquema”, ameaçou Sérgio.

Léo e Tainá romperam em 2023. Na virada do ano, no entanto, eles tentaram reconciliar, passaram as festas de fim de ano juntos, todavia, não deu certo.

Pereira, afinal, passou um período solteiro. No entanto, nos últimos dias pediu a influenciadora Karoline Lima, ex de Eder Militão, em namoro. Aliás, essa é a justificativa de Sérgio Costa falar “pegando resto dos outros”.

Curiosamente, no entanto, Tainá Castro, ex de Léo, passou a se relacionar com Éder Militão, ex de Karol Lima.

