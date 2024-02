Felipão elogia escolha do Atlético por Victor e faz previsão: ‘Será um dos grandes executivos’

Victor é um dos grandes nomes da história do Atlético - (crédito: Foto: Divulgação Bruno Cantini/ Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético confirmou que Victor será o próximo diretor de futebol do clube, após a saída de Rodrigo Caetano para a Seleção Brasileira. Aliás, a escolha foi bastante elogiada por Luiz Felipe Scolari.

Após a vitória do Galo sobre o Itabirito, por 2 a 0, no último sábado (17), o treinador atleticano ressaltou as qualidades do ex-jogador e agora cartola alvinegro.

“Na minha visão, o Victor é a pessoa mais indicada. Tem estampa, postura, qualidades e conhecimento. É a imagem do Galo como jogador. Como pessoa, não tenho o que falar”, disse.

Aliás, Felipão disse ainda que Victor vai contar com o suporte dos companheiros. “Essa é a oportunidade que tem e contará com o apoio de todos, porque já gostávamos dele antes de ser diretor de futebol. Tomara que aconteça tudo normalmente e ele será muito bem recebido, porque ele merece esse lugar”, completou.

Felipão tem previsão ousada no Atlético

O técnico atleticano, aliás, um dos mais experientes do futebol brasileiro, ainda alertou que Victor por vir a se tornar um dos grandes nomes do setor.

“Acredito que, com o tempo, o Victor pode se tornar um dos grandes executivos do futebol. Provavelmente, com o tempo e evolução de trabalho, com o conhecimento, com a chuva de pessoas que vão ligar para ele oferecendo A e B, ele vai se colocando e aprendendo o que tem de aprender. Não é muito, porque ele já sabe, passou com o Rodrigo três anos. Estamos aqui para ajudar o Victor no que for possível. A escolha foi espetacular”, concluiu.

